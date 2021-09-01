Pele, sağlık durumunun kötü olduğu iddialarını yalanladı; rutin kontroller için hastaneye gittiğini belirtti

T24 Dış Haberler

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, hastaneye rutin bir kontrol için gittiğini söyleyerek "daha ciddi bir sağlık sorunu olduğu" iddialarını yalanladı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan 80 yaşındaki futbol efsanesi, "Çocuklar, ben bayılmadım ve sağlık durumum iyi. Pandemi sebebiyle daha önce yaptıramadığım rutin kontrollerimi yaptırmaya gittim" dedi.

Pele'nin oğlu geçen sene babasının "kötü sağlık durumu nedeniyle depresyona girdiğini" belirtmiş ve "yardım almadan yürüyemediği için evden çıkmak istemediğini" iddia etmişti. Pele, oğlunun sözlerini yalanlamış ve yaşının getirdiği bazı zorluklara rağmen kendini iyi hissettiğini belirtmişti.

Tarihin en iyi futbolcularından biri kabul edilen Pele, hala 3 dünya kupası kazanan tek oyuncu konumunda.