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Spor

Pele Robinho'yu uyardı

04 Eylül 2008 03:00

Real Madrid’den sürpriz bir şekilde Manchester City’ye transfer olan Robinho, Brezilyalı efsane Pele tarafından eleştirildi. Transfer sezonunun son gününe kadar Chelsea’ye gelmesi beklenen ancak Manchester City’ye transfer olan Robinho, 40milyon Avroluk ücretiyle bu senenin rekorunu kırmayı başardı.

Kazanç dolayısıyla mutlu olan Real Madrid başkanı Roman Calderon, France 24’e yaptığı açıklamada Robinho’nun moralinin çok bozuk olduğunu ve bu yüzden İspanya’dan ayrılmak istediğini belirtmişti.

Football 365’e konuşan Pele ise 24 yaşındaki oyuncunun transferini eleştirerek, bu oyuncuyu alamayan Chelsea’nin şanslı olduğunu söyledi. “Robinho’nun ciddi bir danışmana ihtiyacı var. Benim görüşüme göre bu oyuncu yanlış yönlendirilmiş.”

Oyuncunun eski takımı olan Santos’un başkanı Marcelo Teixeira ise bu transferin Brezilya futbolu açısından utanç verici olduğunu söyledi ve Robinho’nun doğru kararlar veremediğini belirtti.

Son olarak Santos menajeri Jose Fernandos, “Böyle bir oyuncuyu yetiştirdiğimiz için kendimizden utanıyoruz.” diyerek Brezilyalı oyuncuyu kötüledi.

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