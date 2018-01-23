Pele, "Onda kendimi görüyorum" demişti; Sivasspor'la prensipte anlaşan Robinho kimdir?

Pele'nin "Onda kendimi görüyorum" açıklamasının ardından dünya futboluna 'yeni Pele' olarak sunulan Robinho, saha içi ve dışında yaşadıklarıyla hep gündemde oldu.

Henüz 2002'de, 18 yaşındayken Santos formasıyla profesyonel kariyerine başladı. 2004-2005 sezonunda annesi evinden kaçırıldı, 6 hafta sonra fidye karşılığında serbest bırakıldı. Dünya devlerinin takibi altında olan Robinho, 2005 yazında Avrupa'ya ilk transferini yaptı. Real Madrid, yaklaşık 30 milyon euro'luk bir bonservis bedeliyle 21 yaşındaki yıldız adayını kadrosuna kattı. Neymar'ın Barcelona'da yarattığı etkiyi o sıralar Real Madrid ondan bekliyordu ama bir türlü o performans ortaya çıkmadı. İlk sezonunda 47 maçta 11, 2. sezonunda 39 maçta 7 gol attı. Real Madrid'de 2007-2008 sezonunda kariyerinin en iyi istatistikleri ortaya çıktı: 38 maçta 16 gol attı.

Bu performansın ardından, yeni sahipleri tarafından yıldızlar topluluğuna çevrilmek istenen Manchester City'ye transfer oldu. 2008 yazı transfer döneminin son dakikalarında gerçekleşen transfer için Manchester City, Real Madrid'e 42 milyon euro ödedi. İlk sezonunda 39 maçta 15 gol atan Brezilyalı, 2. sezonunda çöküşe geçti. Sadece FA Cup'ta 1 gol atabilen Robinho, mutsuz olduğu takımdan ayrılıp yuvası Santos'a kiralandı.

Kariyerini tekrar canlandırmak isteyen Robinho, 2010'da Serie A devi Milan'ın yolunu tuttu. Burada da ilk sezonunda başarılı olan Brezilyalı, sonraki 3 sezonda hayal kırıklığı yarattı. 2014'te Avrupa'daki hikayesine son veren oyuncu, 3. Santos macerasına başladı. 2 sezon Santos'ta oynamasının ardından Çin'e gitti. Kısa bir süre Guangzhou Evergrande'de oynayan Robinho, 2016'da tekrar Brezilya'ya döndü ama bu sefer Atletico Mineiro formasıyla...

Geçmişi başarılarla dolu olan Robinho, kariyerinin son günlerinde neler yaptı?

Robinho, geçtiğimiz yıl Atletico Mineiro'da 53 maçta sahaya çıktı, 13 gol atarken 6 da asist yaptı. 2016'da ise 55 maçta 25 gol ve 8 asistle oynadı. Yani Robinho, sakatlıklarla son demlerini yaşayan bir futbolcudan çok formda bir isim olarak Türkiye'ye geliyor. Robinho'nun Sivasspor'da uyum sorunu yaşamaması halinde yeni bir Eto'o ve Vagner Love performansı beklenebilir.

Rakamlarla Robinho

Robinho, 2 La Liga, 1 Serie A, 2 Brezilya, 1 Çin Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 1 İspanya Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 1 Brezilya Kupası, 1 Copa America, 2 Konfederasyonlar Kupası madalyasını da kazanmayı başardı. 34 yaşındaki oyuncu, 1 kez Brezilya Ligi'nde 1 kez de Copa America da gol kralı oldu. 44 kez Brezilya Milli Takımı formasını giyen oyuncu, 8 kez ağları sarstı.

Türkiye'ye 2010'da geliyordu

Üç Büyükler'le adı defalarca anılan futbolcu, Türkiye'ye en çok 2010 yazında yaklaşmıştı. Yıldırım Demirören'in dünya yıldızlarını getirdiği sezon Robinho da Beşiktaş'la görüşmüş ancak bu transfer sonuca ulaşmamıştı.

Hapis cezası verildi

Futbol sahasında pek sorunlu görünmeyen Robinho'nun saha dışı hayatı ise bir hayli olaylı... Robinho, son olarak 2013'te Milan'da forma giyerken Arnavutluk uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 22 Aralık 2013’te gerçekleştirildiği belirtilen olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda Milano mahkemesinden hakim Mariolina Panasiti Brezilyalı futbolcuya 9 yıl hapis cezası verdi. Robinho'nun avukatı futbolcunun hapse girme ihtimaliyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda Robinho'nun hapse girmesi mümkün değil. Bu kesin bir dava sonucu değil ve hala başvurulacak merciler var, karar değiştirilebilir. Ayrıca İtalya'nın Robinho'yu suçlu bulmasının, Brezilya'da hiçbir değeri yok. İtalya, suçlu iadesi için Brezilya'ya başvuruda bulunabilir. Fakat Brezilya anayasası, Brezilya doğumlu bir vatandaşının başka bir ülkeye suçlu iadesine izin vermiyor. Bir İtalyan yargıç suçlu iadesi için dilekçe yazabilir ama bu Brezilya tarafından asla kabul edilmez. Sonuç olarak Robinho normal hayatına devam edecek."

Yıldız isim Manchester City’de forma giydiği dönemde de yine bir tecavüz suçlamasıyla karşılaşmıştı ancak hakkındaki dava düşmüştü.