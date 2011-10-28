-Pele: ''Futbol oynasam Xavi gibi olmak isterdim'' MADRİD (A.A) - 28.10.2011 - Efsanevi Brezilyalı futbolcu Pele, İspanya Milli Takımının 1970'lerdeki Brezilya'ya benzediğini ve bugün oynuyor olsa İspanyol Xavi gibi olmak isteyeceğini söyledi. İspanyol Marca gazetesine açıklamada bulunan 71 yaşındaki Pele, ''Elimden gelse, Xavi gibi olmak isterdim. Benim oynadığım mevkide oynuyor'' dedi. Xavi'nin geriden gelerek penaltı noktasına kadar ilerlediğini, kendisinin de futbol oynadığı dönemde aynı şeyi yaptığını belirten Pele, ''İnsanlar benim santrfor olduğumu, en ilerde oynadığımı sanıyorlardı. Ben 3. forvet gibi oynuyordum'' diye konuştu. İspanya Milli Takımının 1970'lerdeki Brezilya'ya teknik açıdan benzediğini söyleyen Pele, ''Olağanüstü bir takım ancak daha yeni başladılar. Futbolda üst düzey kaliteyi seven bizlere göre, İspanya diğerlerinden üstün'' ifadesini kullandı. Pele, ülkesinde düzenlenecek 2014 Dünya Kupası finalinde Brezilya'nın İspanya ile karşılaşmasını arzu ettiğini belirtti.