-''PELE'' ESKİŞEHİRSPOR'DA ESKİŞEHİR (A.A) - 09.07.2010 - Eskişehirspor, Portekiz'in Porto takımından Vitor Hugo Gomes Passos'u ''Pele'' transfer etti. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Eskişehirspor tesislerinde Pele için düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Eskişehirspor yönetiminin gelecek sezon iyi bir takım kurmak için transfer çalışmalarının sürdürdüğünü belirterek, kırmızı siyahlı takıma dünya yıldızlarını transfer ettiklerinin kaydetti. Pele'nin 22 yaşında genç bir dünya yıldızı futbolcu olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu: ''Pele, İnter, Porto, Portsmount ve Valladolid'de forma giydi. Pele, Eskişehirspor'un ön libero mevkisinin değişilmez ismi olacak. Pele, Eskişehirspor forması altında takıma güç katacak. Kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladık. Pele, sağlık kontrolünün ardından Eskişehirspor'un Bolu kampına katılacak. Pele'nin başka bir kulübe sattığımız zaman Porto'ya transfer ücretinin yüzde 30'unu vereceğiz. Beşiktaş ile de Zapotocny ve Tello'yu transfer etmek için pazarlık halindeyiz. İki futbolcunun transferi için önemli bir aşama kaydettik. Kardeş kulübümüz Milan ile 12 Temmuzda çeşitli konularda görüşeceğiz.''