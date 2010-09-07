T24 LogoT24 Logo
Spor

''PELE'' ESKİŞEHİRSPOR'DA ESKİŞEHİR (A.A)

07 Eylül 2010 16:59

-''PELE'' ESKİŞEHİRSPOR'DA ESKİŞEHİR (A.A) - 09.07.2010 - Eskişehirspor, Portekiz'in Porto takımından Vitor Hugo Gomes Passos'u ''Pele'' transfer etti. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Eskişehirspor tesislerinde Pele için düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Eskişehirspor yönetiminin gelecek sezon iyi bir takım kurmak için transfer çalışmalarının sürdürdüğünü belirterek, kırmızı siyahlı takıma dünya yıldızlarını transfer ettiklerinin kaydetti. Pele'nin 22 yaşında genç bir dünya yıldızı futbolcu olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu: ''Pele, İnter, Porto, Portsmount ve Valladolid'de forma giydi. Pele, Eskişehirspor'un ön libero mevkisinin değişilmez ismi olacak. Pele, Eskişehirspor forması altında takıma güç katacak. Kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladık. Pele, sağlık kontrolünün ardından Eskişehirspor'un Bolu kampına katılacak. Pele'nin başka bir kulübe sattığımız zaman Porto'ya transfer ücretinin yüzde 30'unu vereceğiz. Beşiktaş ile de Zapotocny ve Tello'yu transfer etmek için pazarlık halindeyiz. İki futbolcunun transferi için önemli bir aşama kaydettik. Kardeş kulübümüz Milan ile 12 Temmuzda çeşitli konularda görüşeceğiz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24