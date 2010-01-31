Pektemek Galatasaray'da

T24 - 21 yaşındaki golcü ve kulübüyle prensipte anlaşan sarı kırmızılılar, sezon sonu için el sıkıştı. Mustafa Pektemek’in ara transferde Aslan olmasına ise Başkent ekibinin hocası Thomas Doll izin vermedi.



ARA transferin hızlı takımı Galatasaray, önümüzdeki sezon için de kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği’nin golcüsü Mustafa Pektemek ile prensipte anlaştı. Galatasaray Futbol Komitesi, 21 yaşındaki golcü ile şimdiden söz kesti. Teknik Direktör Frank Rijkaard’ın kadroda düşünmediği Serkan Çalık ve Alparslan Erdem’i Başkent kulübüne veren Galatasaray’ın, Mustafa Pektemek için öncelik sözü aldığı ve tarafların Mayıs ayında bir araya gelerek bu transferi sonlandıracağı öğrenildi.



Milan Baros’un sakatlığı ve Nonda’nın da sözleşmesinin feshi ile forvet konusunda köşeye sıkışan Galatasaray’ın son dakika sürprizi olarak beklettiği Mustafa Pektemek’i, bu sezon için transfer etme çabası Gençlerbirliği hocası Thomas Doll engeline takıldı. Alman hoca, Mustafa Pektemek için yönetimine, “Sezon sonu transferine birşey demem. Ancak şu anda Mustafa’yı bırakmayın. İyi gidiyoruz ve onun yokluğu gücümüzden çok şey götürür” talimatı vererek sarı kırmızılıların hesaplarını bozdu. Gençlerbirliği, Galatasaray’a da bu durumu bildirirken Mayıs ayı için tekrar masaya oturma önerisi sundu.





