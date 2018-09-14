Pekmez kazanına düşen 3 yaşındaki Hatice öldü

Uğur AYDIN/BULANCAK (Giresun), (DHA) - GİRESUN\'un Bulancak ilçesinde, pekmez kaynatılan kazana düşen Hatice Ece Pekdemir (3), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Hacet köyünde meydana geldi. İstanbul\'dan tatil için ailesiyle köye gelen Hatice Ece Pekdemir, evin önünde arkadaşlarıyla oyun oynarken, dengesini kaybedince pekmez kaynatılan kazana düştü. Küçük çocuk, yakınları tarafından hemen kazandan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hatice Ece\'yi ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Hatice Ece Pekdemir, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.