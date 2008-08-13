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Pekkan, tesettüre girdi

Süper Star Ajda Pekkan konserinde sevenlerine, "Bu gece bacak macak yok. Bu gece tesettüre girdim" dedi

13 Ağustos 2008 03:00

Süper Star Ajda Pekkan Kuruçeşme Sortie'deki konserinde, "Gördüğünüz gibi bu gece bacak macak yok. Bu gece tesettüre girdim. Biliyorsunuz hava çok rüzgârlı ve kendimi yelkenli gibi hissediyorum" dedi.

Süper Star, dansçılar eşliğinde çıktığı sahnede sergilediği etkileyici performans ile kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Pekkan'ı izlemeye gelenler arasında Gülşen, Demet Akalın ve sevgilisi Oğuz Kayhan, Gülay Kamaz, Ertekin Dinçay, Nurettin Hasman ve kızı Merve Hasman, Eda Taşpınar ve Yurdal-Ivana Sert çifti de vardı.

Dans şovuyla genç isimlere taş çıkaran Ajda Pekkan, yeni albümünde romantik ve slow parçalar yerine hareketli şarkılara yer verdiğini söyledi ve "Bu şarkılar enerjimi yansıtıyor. Ben hareketli şarkılarda kendimi buluyorum. Bu tarz şarkıları seslendirerek kendimi hep genç hissediyorum" dedi.

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