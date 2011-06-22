-PEKKAN: BİZİM KİMSEYE KARIŞTIĞIMIZ YOK BURSA (A.A) - 21.06.2011 - Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, ''Polemiklere niye gireyim ki? Ne lüzumu var? Bizlere yakışmaz gibi geliyor bana. Ama girmek isteyenler giriyor. Bizim kimseye karıştığımız yok'' dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, Uluslararası Bursa Festivali kapsamında kente gelen Ajda Pekkan, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ajda Pekkan, seslendireceği şarkıların tamamının yeni albümünden olacağını belirterek, ''Bursa'ya her geldiğimde inanılmaz gelişmiş buluyorum. Aramızda bu kentle ilginç bir bağ var. O zaman 'Acaba Bursa'da mı otursam?' diyorum'' dedi. Bir gazetecinin, ''50. yılını tamamlayan bir festivale katılmak nasıl bir duygu?'' sorusuna ünlü şarkıcı, ''Beni çok duygulandırıyor. Zaten bu konularda çok hissi bir insanım. Bu olaylar beni çok etkiliyor ve o yüzden benim için çok önemli bir akşam'' diye konuştu. Başka bir gazetecinin, ''Tarkan çok eleştiriliyor. Ödül törenlerine çıkmıyor. Onunla çalışmak nasıl duygu?'' sorusunu da yanıtlayan ünlü şarkıcı, şunları söyledi: ''Tarkan ile çalışmak muhteşemdi. Onunla çalışmak kendiliğinden oldu. O da benim gibi yapı olarak çekingen bir insan. Bir yemekte olan sinerji sonucu birlikte çalışmak fikri oluştu. Hepimiz yaptıklarımızla eleştiriliyoruz. O yüzden bence ben kendimi de katıyorum işin içine istemeyerek. Çünkü bu işin içinde yıllardır star olarak var olduğum için. Bence hakikaten değeri olan insanların kıymetini bilmek lazım. Çünkü kolay yetişmiyorlar. Sanatçı demek, zor yaşam şartları içinde yaşamak demektir.'' Ajda Pekkan, son olarak yerel bir gazetecinin ''Neden adınız hiç polemiklerde çıkmıyor'' sorusu üzerine, ''İnsan yaşamın içinden kendine bir takım faydalar çıkarmazsa, en fazla kendini sevmez. İlk önce kendini seveceksin. Yanındakileri seveceksin ve hayattan ders çıkaracaksın. Polemiklere niye gireyim ki? Ne lüzumu var? Bizlere yakışmaz gibi geliyor bana. Ama girmek isteyenler giriyor. Bizim kimseye karıştığımız yok'' dedi. Röportajın ardından sahneye çıkan ünlü şarkıcı, Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çok mutlu olduğu gözlenen Pekkan, konserinin büyük bölümünde hareketli parçalar seslendirdi. Seyircilerle bazı bölümlerde kısa sohbetler eden ünlü sanatçı, konserini uzun süren alkışlarla tamamladı.