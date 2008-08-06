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Spor

Pekin’in değişen yüzü

Olimpiyat hazırlıkları Pekin’i dev bir inşaat alanına dönüştürdü. Newsweek dergisi tarafından, “2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa kentlerinin yeniden yaratıl

06 Ağustos 2008 03:00

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Dört sene önce Olimpiyat oyunları doğum yeri Atina’da köklerine selam ederken, dünya tarihi dakikalara, hatta saniyelere, göz kamaştırıcı görüntülere, dramatik sahnelere şahit oldu. Yunanistan’dan kalkıp öbür uca taşınan efsane oyunların agır yükü altına giren Çin, boynuzun kulagı geçecegi konusunda kararlı görünüyor.

Kesinleştigi tarihten bu yana belki de Olimpiyat tarihinin en tartışmalı organizasyonuna dönüşen Pekin 2008, protesto gösterilerinin gölgesi, hava kirliliginin sisi, trafigin gürültüsünden sıyrılıp aynı topraklar üzerinde yeni bir şehrin yükselmesine de vesile oldu. Dünyanın en kalabalık ülkesi, bütçesinden cömertçe ayırdıgı 30 milyar dolara yakın parayı şehri baştan aşagı dönüştürmek için kullanıyor.

5000 senelik kültürünü ‘Yeni ve Modern Çin’ temasıyla sergilemek isteyen Çin, Olimpik maratonun koşulacagı tarihi Qianman Caddesi üzerindeki tüm binaları geleneksel mimariyi sergileyen örneklere dönüştürerek restore etti. Aynı zamanda, Prada, Apple ve Starbucks gibi ünlü markaların magazaları bu cadde üzerinde şubeler açtı. Tartışmalı bir kararla şehrin en ünlü müzesi yıkılıp yepyeni bir çehreye kavuşturulmak istense de, bu yenilik Olimpiyat zamanına yetişemeyecek.

Aynı zamanda Olimpik Orman Parkı da agustos ayında tamamlanamayacak projelerden. Bitmeyen projelere ragmen kanalizasyonundan suyuna kadar kökünden degişen şehirdeki hareketlilik inanılmaz boyutlarda. Yalnızca Olimpik Park içindeki 10 yeni stadyumun inşaatı bile şehrin kalp atışlarını oldukça hızlandırmaya yetti. Sadece Olimpik binalarla degil, finans ve alışveriş merkezleriyle de şehir yepyeni bir yüze kavuştu. Yalnızca çevre düzenlemelerine harcanan miktar 10 milyar doları aşıyor.

Hareketliligiyle bilinen Pekin, dev organizasyon boyunca güvenlik sebeplerinden stadyumlar dışında suskunluga gömülecek. Inanılmaz degişime ragmen otoriteler hâlâ güvenlik ve kirlilik problemlerini çözebilmiş degil. Başlarını oldukça agrıtan Tibet gösterilerinden sonra güvenlik sorununa daha da hassas yaklaşıyorlar. Çözüm olarak tüm ofisleri, fabrikaları, barları ve restoranları kapatmaya karar veren komite, yalnızca Çin Hükümeti tarafından belirlenmiş işletmelerin hizmet vermesine izin verecek.

Hava kirliligine çözüm olarak da petrol istasyonlarının yüzde 10’unu kapatma kararı alındı. Yetkililerin turistlere degil, TV yayın haklarına önem vermesi sebebiyle olimpiyat günleri şenligini kaybedecek endişesi dikkat çekiyor.

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