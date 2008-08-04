T24 LogoT24 Logo
Spor

Pekin'e yeni terminal

2008 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Çin'in başkenti Pekin'de, yeni yapılan 3 nolu havaalanı terminali hizmete girdi.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Olimpiyat Oyunları sırasında ortaya çıkacak talebi karşılamak amacıyla inşa edilen terminal 3.6 milyar dolara mal oldu.

64 Çin ve Batı restorantı, 90 mağaza, 300 chech-in masası ve saatte 19 bin 800 bavul teslim eden son teknolojiye sahip bagaj sistemi bulunan terminalde, çift katlı Airbus-380 uçakları için özel körükler hazırlandı.

İlk olarak British Airwasy uçağını ağırlayan terminal ilk aşamada Sichuan, Shandong, Katar, Qantas, British Airways ve El Al olmak üzere 6 havayolu şirketine hizmet verecek. 26 Mart'tan sonra ise Türk Hava Yolları, Air China, Air Canada, Lufthansa, Singapur Hava Yolları, Emirates ve Hong Kong'un Daragonair şirketi de dahil Star Alliance üyeleri de bu terminali kullanacak.

Havaalanı yetkilileri kapasitesi 76 milyona çıkan alanda bu yıl 64 milyon yolcu beklediklerini açıkladı. Pekin Havaalanı geçen yıl 52 milyon, 2000 yılında da 20 milyon yolcu ağırlamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24