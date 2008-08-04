Pekin'e yeni terminal

Tempo24-



Olimpiyat Oyunları sırasında ortaya çıkacak talebi karşılamak amacıyla inşa edilen terminal 3.6 milyar dolara mal oldu.



64 Çin ve Batı restorantı, 90 mağaza, 300 chech-in masası ve saatte 19 bin 800 bavul teslim eden son teknolojiye sahip bagaj sistemi bulunan terminalde, çift katlı Airbus-380 uçakları için özel körükler hazırlandı.



İlk olarak British Airwasy uçağını ağırlayan terminal ilk aşamada Sichuan, Shandong, Katar, Qantas, British Airways ve El Al olmak üzere 6 havayolu şirketine hizmet verecek. 26 Mart'tan sonra ise Türk Hava Yolları, Air China, Air Canada, Lufthansa, Singapur Hava Yolları, Emirates ve Hong Kong'un Daragonair şirketi de dahil Star Alliance üyeleri de bu terminali kullanacak.



Havaalanı yetkilileri kapasitesi 76 milyona çıkan alanda bu yıl 64 milyon yolcu beklediklerini açıkladı. Pekin Havaalanı geçen yıl 52 milyon, 2000 yılında da 20 milyon yolcu ağırlamıştı.

