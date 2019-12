Pekin'de Messi rüzgarı

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol müsabakaları, ilk tur maçlarıyla başladı. Oyunlardan 1 gün önce başlayan turnuva, Tianjin, Şenyang, Kinhuangdao, Şangay ve Pekin'deki statlarda yapılacak ve 24 Ağustos'ta sona erecek.



Oyunların ilk gününde önemli bir sürpriz yaşanmazken, CAS'ın kararına rağmen Barcelona ile yapılan anlaşma uyarınca Arjantin Milli Takımı'nda oynayabilen Lionel Messi, Fildişi Sahili karşısında takımına galibiyeti getirdi.



Katalan kulübünün olimpiyatlarda oynaması için 1 yıl süreyle sigortalama şartını kabul eden Arjantin, yıldız futbolcusunun 1 gol atıp bir de asist yaptığı maçı 2-1 kazanmayı başardı. Tangocular 43. dakikada Messi ile öne geçerken, Fildişi Sahili 53'te Sekou Cisse'nin golüyle eşitliği sağladı. Messi 86. dakikada şık hareketlerini asistle süslerken, kulübeden gelen Lautaro Acosta, Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.



Arjantin ilk maçlar sonunda A Grubu'nda zirveye yerleşirken, turnuvaya 21 yaş altı takımıyla katılan favorilerden Brezilya da C Grubu'ndaki ilk maçında 9 kişi kalan Belçika'yı 79. dakikada Hernanes'in golüyle geçti.



İlk günün maç sonuçları şöyle:

A Grubu

Avustralya-Sırbistan: 1-1

Fildişi Sahili-Arjantin: 1-2



B Grubu

Japonya-ABD: 0-1

Hollanda-Nijerya: 0-0



C Grubu

Brezilya-Belçika: 1-0

Çin-Yeni Zelanda: 1-1



D Grubu

Honduras - İtalya: 0-3

Güney Kore-Kamerun: 1-1



Not: Olimpiyat Oyunları'nın erkekler futbol müsabakalarında gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale çıkacak.