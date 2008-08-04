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Spor

Pekin'de işçi ölümleri

2008 Pekin Olimpiyatları projelerinde çalışan 6 işçinin, iş kazası sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı.

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Pekin Belediyesi İş Güvenliği Bürosu Başkan Yardımcısı Ding Zhenkuan, yaptığı açıklamada, son 5 yılda olimpiyat oyunları tesislerinin inşaatlarında çalışan 6 işçinin öldüğünü, ölümlerden 2'sinin 2006 ve 2007 yıllarında 91 bin koltuklu Ulusal Stadyum'un inşaatı sırasında gerçekleştiğini söyledi.

Ay başında, The Times gazetesinde yer alan bir haberde, tesislerin yapımı sırasında en az 10 işçinin hayatını kaybettiği belirtilmiş, olaya tanık olan diğer işçilere sus payı verilerek, ölümlerin sistematik bir şekilde ört bas edildiği iddia edilmişti.

Bunun üzerine iş güvenliğinden sorumlu bakan Li Yizhong, geçen hafta söz konusu ölümlerden haberdar olmadığını söylemiş ve konuya ilişkin inceleme başlatacağına söz vermişti.

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