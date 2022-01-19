T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pekin, yurt dışından gelen yedi postada Covid-19 tespit edildiğini açıkladı

Pekin'deki tek Omicron vakasının virüsü postadan kapmış olabileceği düşünülüyor

19 Ocak 2022 10:25

Çin'in başkenti Pekin’de yetkililer, şehirde yurt dışından gelen bir postada daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Pekin’de yetkililerin şehirdeki tek Covid vakasını uluslararası postayla ilişkilendirmesinden bu yana toplam yedi postada Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Şehrin Shunyi bölgesinin Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi, gelen son postayla yakın temas eden üç kişi, ikincil temas eden de dört kişi tespit edildiğini açıkladı. Postalarla ilgili 1000’den fazla kişiye tespit yapıldı.

Pekin’deki tek Omicron vakası olarak bilinen kadının herhangi bir yurt dışı seyahat öyküsü bulunmuyordu. Yetkililer kadının postadan enfekte olmuş olabileceğini söylüyor.

pekincovidpostaçinomicron
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24