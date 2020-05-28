Pekin-Washington hattında gerilim tırmanıyor: "ABD, 3 bin kadar Çinli öğrencinin vizesini iptal etmeye hazırlanıyor"

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ABD'de Trump hükûmetinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'yla bağlantılı okullara gidip yüksek öğrenim için ABD'ye gelmiş binlerce Çinli öğrencinin vizelerini iptal etmeye hazırlandığı iddia edildi.

New York Times'ın ismini paylaşmadığı yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, Hong Kong'un siyasi bağımsızlığını büyük oranda elinden alacak ulusal güvenlik yasasına karşı "Pekin'i cezalandırmanın" yollarını arıyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Donald Trump'ın salı günü yaptığı bir toplantıda vize planları üzerinde durduğu belirtildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'yla bağlantılı okulla gitmiş yüksek öğrenim öğrencilerin vizelerini iptal etme kararı 3 bin kadar kişiyi etkileyebilir.

ABD'ye en çok yabancı öğrenci Çin'den geliyor. Ülkede 360 bin civarı Çinli öğrenci bulunuyor.

Gazeteye konuşan bir yetkili çoğu zaman hangi öğrencilerin yurt dışında eğitim alabileceğine Pekin'in karar verdiğini iddia etti.