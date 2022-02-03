Pekin Olimpiyatları öncesi testi pozitif çıkan sporcu, izolasyon tesisinden gözyaşları içinde video çekti

Pekin Kış Olimpiyatları’na katılan Belçikalı olimpik skeleton yarışçısı Kim Meylemans, gönderildiği ve 14 gün izole kalacağının söylendiği tesisten gözyaşları içinde çektiği videonun ardından Olimpiyat Köyü'ne götürüldü.

The Guardian’da yer alan habere göre, Belçikalı sporcu, Pekin Kış Olimpiyatları’na katılmak için gittiği Çin’de ilk Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınmıştı. Sporcunun Yanqing Olimpiyat Köyü’ne geçmeden önce birkaç testinin negatif çıkması gerekiyordu.

İzolasyonda kaldıktan sonra kendisini almaya gelen ambulansa binen Meylemans, Olimpiyat Köyü’ne değil, bir başka karantina tesisine gittiğini fark etti.

Meylemans, hükümetin Covid tesisinde yeniden izolasyona alındığını belirterek ağlayarak bir video çekti.

Meylamans, çektiği videonun ardından yetkililerin harekete geçtiğini Olimpiyat Köyü’ne yeniden götürüldüğünü söyledi. Meylamans, birkaç Covid testi negatif çıkana kadar Olimpiyat Köyü’nün izolasyon alanında kalacak. Sporcu, burada izole olsa da yarışlar için antrenman da yapabilecek.