Pekin Kış Olimpiyatları'na günler kala etkinlikle bağlantılı 34 Covid vakası tespit edildi

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Çin’de Pekin 2022 Kış Olimpiyatları’na günler kala, etkinlikle bağlantılı 34 kişide Covid-19 tespit edildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, ‘sıfır Covid’ stratejisinin yürütüldüğü Çin’de yetkililer, Kış Olimpiyatları bağlantılı 34 kişinin testinin pozitif çıktığını, aralarından 13 kişinin havalimanına gelen atletler ve ekiplerinden olduğu belirtildi.

Kış Olimpiyatları’na giden sporcular ve ekipler yalnızca kendileri için belirlenen dar çevre içinde insanlarla görüşebiliyor, Pekin’de serbest bir şekilde hareket edemiyor. Etkinlikle bağlantılı herkese her gün test uygulanıyor.

Çin'de pek çok ülkenin aksine, Covid vakaları tespit edildiğinde sıkı karantina önlemleri uygulanıyor, seyahat yasakları başlıyor.

Omicron varyantı ve Çin'in insan hakları ihlallerine karşı ABD, Britanya, Kanada ve Avustralya'nı diplomatik boykotu gölgesindeki Pekin Kış Olimpiyatları, 4-22 Şubat arasında düzenlenecek.