T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pekin'i eleştiren Çinli milyarder, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

29 Temmuz 2021 11:01

T24 Dış Haberler

Çin'de yönetimi eleştiren milyarder Sun Davu, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Çin'in en varlıklı insanlarından olan Sun, ülkenin en büyük özel tarım şirketlerinden birinin sahibi. 67 yaşındaki iş insanı daha önce Çin'de insan hakları ve siyasi olarak "hassas" kabul edilen konularda açıklamalarda bulunmuştu.

Sun, "kavga çıkarmaya çalışmak ve bela provoke etmeye çalışmaktan" suçlu bulundu. Çin'de bu suçlama genelde aktivistlere yöneltiliyor.

Sun'a ayrıca, "yasa dışı şekilde tarım alanı işgal etme, devlet kurumlarına saldırması için kalabalık toplama ve işçilerin çalışmasını önleme" suçlamaları yöneltildi. İş insanına 18 yıl hapis cezasının yanı sıra 3.11 milyon yuan para cezası verildi. 

Bazı muhalif isimlere yakın olduğu da söylenen Sun, Pekin'in tarım politikalarını da eleştirmişti. 

Bazı iddialara göre Sun geçen sene 20 yakınıyla birlikte gözaltına alınmıştı. 

pekinçinlimilyarder18 yılhapis cezası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24