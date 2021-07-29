Pekin'i eleştiren Çinli milyarder, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Çin'de yönetimi eleştiren milyarder Sun Davu, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in en varlıklı insanlarından olan Sun, ülkenin en büyük özel tarım şirketlerinden birinin sahibi. 67 yaşındaki iş insanı daha önce Çin'de insan hakları ve siyasi olarak "hassas" kabul edilen konularda açıklamalarda bulunmuştu.

Sun, "kavga çıkarmaya çalışmak ve bela provoke etmeye çalışmaktan" suçlu bulundu. Çin'de bu suçlama genelde aktivistlere yöneltiliyor.

Sun'a ayrıca, "yasa dışı şekilde tarım alanı işgal etme, devlet kurumlarına saldırması için kalabalık toplama ve işçilerin çalışmasını önleme" suçlamaları yöneltildi. İş insanına 18 yıl hapis cezasının yanı sıra 3.11 milyon yuan para cezası verildi.

Bazı muhalif isimlere yakın olduğu da söylenen Sun, Pekin'in tarım politikalarını da eleştirmişti.

Bazı iddialara göre Sun geçen sene 20 yakınıyla birlikte gözaltına alınmıştı.