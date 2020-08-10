Pekin'den Washington'a 'Hong Kong' salvosu: Aralarında senatörler de bulunan 11 ABD vatandaşı yaptırım listesine alındı

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Pekin, ABD hükûmetinin Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ile 10 diğer Çinli ve Hong Konglu yetkiliyi kara listeye alma kararına 11 ABD vatandaşına yaptırım uygulayarak karşılık verdi.

Çin'in yaptırım uyguladığı 11 ABD vatandaşı arasında senatörler Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley, Pat Toomey ve Temsilciler Meclisi üyesi Chris Smith bulunuyor. Pekin'in yaptırım uygulanmasına karar verdiği isimlerin geriye kalanlarını sivil toplum kuruluşları ve insan hakları grupları liderleri oluşturuyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zao Lijian, listeye alınan isimleri düzenlediği basın toplantısında duyururken, yaptırımların neleri kapsayacağını belirtmedi.

Washington'un yaptırımları kapsamında kara listeye alınan Hong Konglu ve Çinli yetkililerin ABD'deki varlıkları donduruldu ve ülkeyle ticari faaliyette bulunmaları yasaklandı.

Pekin'in yaptırım listesine aldığı siyasetçileri, Hong Kong'un tartışmalı 'Ulusal Güvenlik Yasası'nı sert biçimde eleştirmiş.