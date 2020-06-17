Pekin'de yeni Koronavirüs vakaları endişe yarattı; alarm seviyesi yükseltildi
17 Haziran 2020 10:26
Çin'in başkenti Pekin'de yeniden ortaya çıkmaya başlayan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından kentteki alarm seviyesi yükseltildi. Kentte yaşayanların başka bir şehre 'zorunlu olmayan' seyahatler yapması yasaklandı.
Pekin'de dün 31 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Şehirdeki yeni vaka sayısı son 6 günde 137 oldu. İkinci dalga enidşesi yaşanırken yetkililer Covid-19 alarm seviyesini ikiden üçe çıkardı. Önlemler çerçevesinde okullar kapatıldı, yüzlerce uçuş iptal edildi. Şehre giriş ve çıkışlar "sıkı kontrol" altına alındı.