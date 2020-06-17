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Dünya

Pekin'de yeni Koronavirüs vakaları endişe yarattı; alarm seviyesi yükseltildi

17 Haziran 2020 10:26

Çin'in başkenti Pekin'de yeniden ortaya çıkmaya başlayan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından kentteki alarm seviyesi yükseltildi. Kentte yaşayanların başka bir şehre 'zorunlu olmayan' seyahatler yapması yasaklandı. 

Pekin'de dün 31 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi. Şehirdeki yeni vaka sayısı son 6 günde 137 oldu. İkinci dalga enidşesi yaşanırken yetkililer Covid-19 alarm seviyesini ikiden üçe çıkardı. Önlemler çerçevesinde okullar kapatıldı, yüzlerce uçuş iptal edildi. Şehre giriş ve çıkışlar "sıkı kontrol" altına alındı.

Pekin'deki yeni vakanın şehrin güney doğusundaki bir toptan gıda pazarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Fengtai'deki gıda pazarından yayılan yeni vakalar şehrin 17 bölgesinin 9'una yayıldı. 

Yeni vakalarla ilgili konuşan sağlık yetkilileri insandan insanave virüs bulaşmış ürünlerden geçiş üzerinden bulaş gerçekleştiğini söyledi. 

Çin'in başkentinde yaklaşık iki ay boyunca hiç vaka tespit edilmemişti. 

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