Pekin'de 5 haftada 3. büyük kum fırtınası

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Çin'in başkenti Pekin'i 5 haftalık süreçte üçüncü defa büyük bir kum fırtınası vurdu.

Fırtınanın etkisiyle Pekin'de perşembe günü havanın rengi sarıya döndü ve hava kalitesi ciddi anlamda düştü. Moğolistan ve Kuzeybatı Çin'den gelen rüzgarların sebep olduğu fırtına ile birlikte PM10 seviyesi tehlikeli oranın iki katına çıktı.

Meteoroloji Yönetimi, havadaki kum oranının önceki iki fırtınaya göre daha düşük olduğunu, ancak rüzgar hızının bu sefer daha hızlı olduğunu bu sayede de kumun daha hızlı hareket ettiğini ifade etti.