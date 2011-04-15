-PEKER AÇIKALIN'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 15.04.2011 - Geçirdiği kalp krizi nedeniyle dün hastaneye kaldırılan oyuncu Peker Açıkalın'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği doktorlarından operatör doktor Fuat Büyükbayrak, şunları kaydetti: ''Açıkalın'ın bilinci kısmen açıldı. İyiye doğru gidiş var. Etrafındaki insanları tanımaya başladı. Solunum cihazına bağlıydı. Bugün itibarıyla solunum cihazından ayrıldı. Beyin tomografisinde sorun yok. Tedavisine devam ediyoruz'' dedi. Oyuncu Peker Açıkalın, dün geçirdiği ''miyokard enfarktüsü (kalp krizi)'' nedeniyle önce Kadıköy Şifa Hastanesine, ardından da Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.