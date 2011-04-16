T24 - Önceki gün fenalaşarak hastaneye kaldırılan, birkaç kez duran kalbi elektroşokla çalıştırılan Peker Açıkalın’ın bilinci kısmen açıldı.Doktoru, ünlü oyuncunun mucizevi bir şekilde hayata döndüğünü söyledi.



Peker Açıkalın, önceki gün Moda’da bir trafik polisiyle tartışırken fenalaşmış, hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun kalbi birkaç kez durmuştu. Elektroşokla hayata döndürülen ve daha sonra yoğun bakımda tedaviye alınan Açıkalın’ın bilinci açıldı. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Açıkalın, solunum cihazından da ayrıldı. Dün basın açıklaması yapan Başhekim Doç. Dr. Ali Metin Esen ile Kalp ve Damar Cerrahı Dr. Fuat Büyükbayrak, sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.





ÖNCE ÇOCUKLARINI SORDU



Fuat Büyükbayrak, Açıkalın’ın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: “Yaptığımız ilk açıklamada karamsar bir tablo çizmiştik. Peker Açıkalın, mucizevi bir şekilde hayata döndü. Bilinci yüzde 100 olmasa da açıldı. Solunum cihazından ayrıldı. Öğleden sonra konuşmaya da başladı. Çocuklarının isimlerini söyledi, ‘Ben neredeyim, bana ne oldu’ diye sordu. Zaman, yer, tarih oryantasyonunda yavaş yavaş düzelme var. Beyin tomografisinde ciddi bir şeye rastlanmadı. Elini, ayağını kullanıyor. Kalp piline bağlı olduğu için yoğun bakımdan çıkarmıyoruz. Hafta sonunu yoğun bakımda geçirecek. Birkaç gün içinde de normal odaya alacağız. Bize gelene kadarki o 10 dakikalık süre bize uzun gelmişti. Demek ki o arayı tolere etmeyi başarmış. Kalbinde ritim problemi olması, bu durumu tekrar yaşama ihtimalini gösteriyor. Bilinci tam olarak açılmadığı için hasar kalır mı, şimdi onun takibindeyiz.”





STRESTEN UZAK DURMALI



Büyükbayrak, Açıkalın’ın stresten uzak durması gerektiğini de ifade etti: “Peker Bey’in bir önceki ameliyatı da oldukça riskliydi. Bir hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. Kalbin kasılma gücü zayıf, bu nedenle sıkıntılı bir durumdaydı. Taburcu oldu ama bu tip hastalıklar tekrar nüksedebilir. Sürekli stresten uzak durmasını söylediğimiz halde, çok dikkat edememiş. Bir otel projesi vardı, bu proje ve kendi mesleği onu yordu sanırım. Bundan sonra yapımcılar da sağlık durumuna dikkat ederse, iyi olacak.”





'Fiziki bir müdahale yok'



İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Peker Açıkalın’ın bir trafik polisiyle yaşadığı tartışma hakkında şunları söyledi: “Herhangi bir fiziki müdahale olmadığı anlaşılıyor. Peker Açıkalın, başka birinin aracının çekilmesi sırasında gelip ‘Çekmesenize aracı’ demiş. Fiziki bir şey yok ama bir ağız dalaşının yaşandığını zannediyorum. Konuyu araştırıyoruz.” Çapkın, “Olaya karışan polis memuru hakkında herhangi bir soruşturma açıldı mı?” sorusuna ise “Bakacağız. Hatası varsa, ne gerekirse yapılacak” yanıtını verdi.