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Peker Açıkalın'a Bodrum'da gözaltı şoku

Son olarak 'Türk’ün Uzayla İmtihanı' dizisinde Ziya karakterini canlandıran Peker Açıkalın'ın pazar günü Bodrum'da gözaltına alındığı ortaya çıktı

27 Haziran 2012 06:48

Son olarak ‘Türk’ün Uzayla İmtihanı’ dizisinde Ziya karakterini canlandıran Peker Açıkalın’ın pazar günü Bodrum’da Jandarma tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, Açıkalın’ın gözaltı nedeninin ise hakkında devam eden bir dava olduğu öğrenildi. Bir süre önce metroda bir vatandaşla kavga edip mahkemelik olduğu belirtilen Açıkalın’ın duruşmalara katılmadığı için hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi. Açıkalın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

 

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