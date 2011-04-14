Peker Açıkalın elektro şokla hayata döndürüldü

T24-

Alınan bilgiye göre, bir tartışma sonrası fenalaşarak yere düşen oyuncu Açıkalın, Kadıköy Şifa Hastanesine kaldırıldı.



Açıkalın'ın durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, oyuncunun ilk muayenesinde solunum ve dolaşımının olmadığı, tansiyon alınamadığı belirtilerek, saat 15.10 sıralarında kalp ve solunum canlandırma işlemine başlandığı bildirildi.



Yapılan uzun müdahale sırasında, Açıkalın'ın kalbinin birkaç kez durduğu ve elektroşokla geri döndürüldüğü kaydedilen açıklamada, müdahale sırasında daha önceki hastalığı hakkında kardiyoloğundan bilgi alındığı, yapılan müdahale ve tetkikler sırasında ''miyokard enfarktüsü'' geçirdiğinin anlaşıldığı belirtildi.



Açıklamada, Açıkalın'ın, acil koroner anjiyografi gerektiği düşünüldüğünden, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümüne sevk edildiği kaydedildi. (aa)