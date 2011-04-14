T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Peker Açıkalın elektro şokla hayata döndürüldü

Oyuncu Peker Açıkalın, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonrası geçirdiği ''miyokard enfarktüsü'' nedeniyle tedavi altına alındı.

14 Nisan 2011 03:00

T24- Oyuncu Peker Açıkalın, henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma sonrası geçirdiği ''miyokard enfarktüsü'' nedeniyle tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir tartışma sonrası fenalaşarak yere düşen oyuncu Açıkalın, Kadıköy Şifa Hastanesine kaldırıldı.

Açıkalın'ın durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, oyuncunun ilk muayenesinde solunum ve dolaşımının olmadığı, tansiyon alınamadığı belirtilerek, saat 15.10 sıralarında kalp ve solunum canlandırma işlemine başlandığı bildirildi.

Yapılan uzun müdahale sırasında, Açıkalın'ın kalbinin birkaç kez durduğu ve elektroşokla geri döndürüldüğü kaydedilen açıklamada, müdahale sırasında daha önceki hastalığı hakkında kardiyoloğundan bilgi alındığı, yapılan müdahale ve tetkikler sırasında ''miyokard enfarktüsü'' geçirdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Açıkalın'ın, acil koroner anjiyografi gerektiği düşünüldüğünden, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümüne sevk edildiği kaydedildi. (aa)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24