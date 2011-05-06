-PEKDAŞ: ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ EDECEĞİZ İZMİR (A.A) - 06.05.2011 - İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş, Büyükşehir Belediyesindeki operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 20 kişiden 17'sinin tutuklanmasının ardından,''Bu şaibeli bir hukuk kararıdır, üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanacağız''dedi. Pekdaş, adliye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında arama ve yakalama kararlarını veren hakim Ali Sayın'ın, mahkemede yargılamayı da yapmasının usule aykırı olduğunu, bu gerekçeyle yargılama öncesinde itiraz dilekçesi verdiklerini hatırlattı. İtirazlarının kabul edilmediğini belirten Pekdaş, ''Hukuk yara almıştır, bir hukuk darbesi yaşanmıştır. Bu karar, şaibeli bir hukuk kararıdır. Şimdilik süreci değerlendireceğiz. İtiraz süresi var, 7 gün içinde üst mahkemeye itiraz hakkımızı kullanacağız''dedi. Diğer yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün saat 22.00 civarında geldiği adliyede mahkeme sürecini baro odasında Sema Pekdaş ile takip etti. İzmir Adliyesi önünde dünden bu yana bekleyen zanlı yakınları, 17 kişinin tutuklandığını öğrenince birbirine sarılıp ağladı. Görüntü almak isteyen basın mensuplarına bazı zanlı yakınlarınca tepki gösterildi.