Pek yakında sinemalarda...

Şenay Aydemir

(31 Mayıs 2012, Radikal)

Araf/ Yeşİm Ustaoğlu

Yeşim Ustaoğlu’nun uzun süredir beklenen filmi ‘Araf’ta başroller Neslihan Atagül ve Özcan Deniz’in. ‘Mahur’ isimli bir kamyon şoförüne âşık olan bir genç kadının hikâyesinin anlatıldığı filmde, Nihal Yalçın, Barış Hacıhan, Ilgaz Kocatürk ve Yasemin Conka da rol alıyor. Filmin eylül ayında vizyona girmesi planlanıyor.



Festivaller onları bekliyor



Jin ve Şarkı Söyleyen Kadınlar/ Reha Erdem: Reha Erdem, ‘Kosmos’un ardından iki filmle dönüyor beyazperdeye. Erdem, ‘Jin’ filminin çekimlerini sonbaharda tamamladı. Filmin adının Kürtçe olması merakı daha arttırıyor şüphe yok ki. Öte yandan yönetmen şu sıralarda Büyükada’da ‘Şarkı Söyleyen Kadınlar’ filminin çekimlerini sürdürüyor. Filmde Binnur Kaya ve Aylin Aslım başrolde. Her iki filmin de Altın Koza ya da Altın Portakal’da görücüye çıkmasını bekleyebiliriz.

Aslı Özge/ Kadın ve Erkek: ‘Köprüdekiler’ filmiyle ödüller kazanan Aslı Özge, yeni filmi ‘Kadın ve Erkek’te 40’lı yaşların sonunda, burjuva bir çiftin hikâyesini konu alıyor. Defne Halman, Hakan Çimenser, Gizem Akman ve Onur Dikmen’in rol aldığı yapımın adının değişme ihtimali bulunduğunu ve yüksek ihtimalle ilk olarak festivallerden birisinde karşımıza çıkacağını ekleyelim.

Ben O Değilim/ Tayfun Pirselimoğlu: Başta İstanbul Film Festivali olmak üzere birçok festivalden ödüllerle dönen ‘Saç’ın ardından yeniden kamera arkasına geçmeye hazırlanan Tayfun Pirselimoğlu şu sıralarda oyuncularını seçmekle meşgul. Eylül- ekim aylarında çekimine başlanacak filmin mekânları İstanbul ve İzmir olacak.

Özür Dilerim/ Cemil Ağacıkoğlu: ‘Eylül’ filmiyle geçen yıl Altın Koza’da en iyi yönetmen ödülünü alan Cemil Ağacıkoğlu, 10 Temmuz’da yeniden ‘motor’ demeye hazırlanıyor. 40 yaşına gelen özürlü bir adam ve ailesinin hikâyesinin anlatılacağı filmde Güven Kıraç, Sema Poyraz, Şükrü Ercan rol alıyor.

Gözetleme Kulesi/ Pelin Esmer: ‘Oyun’ ve ‘11’e 10 Kala’ filmleriyle festivallerden ödüllerle dönen Pelin Esmer’in sessiz sedasız çektiği ‘Gözetleme Kulesi’ni sonbaharda Altın Koza ya da Altın Portakal’da görme fırsatımız olacak büyük ihtimalle. Çekimleri Tosya’da gerçekleştirilen filde Olgun Şimşek, Nilay Erdönmez, Menderes Samancılar ve Laçin Ceylan başrollerde.

Yozgat Blues/ Mahmut Fazıl Coşkun: İlk filmi ‘Uzak İhtimal’ ile sıkı bir giriş yapan Mahmut Fazıl Coşkun ikinci filmi ‘Yozgat Blues’un çekimlerini tamamladı. Tutkulu bir müzik adamı ile müziğe yeni başlayan genç bir kadının bir taşra şehrine uzanan yolculuklarını anlatan filmde Ercan Kesal, Ayça Damgacı, Tansu Biçer ve Nadir Sarıbacak rol aldı. Filmi Altın Koza ya da Altın Portakal’da görme ihtimalimiz yüksek.

Devir/ Derviş Zaim: Derviş Zaim , Kıbrıs’ta çektiği ‘Gölgeler ve Suretler’in ardından bu kez Burdur’daki Hasanpaşa Köyü’ne götürecek bizleri. Burdura bağlı Hasanpaşa Köyü’nde her yıl düzenlenen çoban yarışmasının geleneklerinin, büyük bir maden şirketinin mermer ocağını işletmeye başlamasıyla tehlikeye girişinin hikâyesini anlatıyor. Film büyük ihtimalle sonbahar festivallerinden birinde karşımıza çıkacak.

Sen Aydınlatırsın Geceyi/ Onur Ünlü: ‘Polis’, ‘Güneşin Oğlu’ ‘Beş Şehir’,‘Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi’nin yanına ‘ Leyla ile Mecnun ’ dizisini de ekleyen Onur Ünlü, “Konusu biraz karışık” diye tanımladığı filmin çekimlerini Akhisar’da sürdürüyor. Kadro ise cezbedici: Ali Atay, Damla Sönmez, Demet Evgar, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Ezgi Mola, Ercan Kesal, Cengiz Bozkurt, Tansu Biçer, Nadir Sarıbacak, Derya Alabora ve Ayşenil Samlıoğlu.



Romantikler



Bağbozumu/ Ömer Faruk Sorak: Yılmaz Erdoğan’ın uzun yıllar uğraştığı, ancak daha sonra yönetmenlik koltuğunu ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ ile tanınan Ömer Faruk Sorak’a teslim ettiği film, bir şarap eksperinin köylü bir kadınla yaşadığı aşkı anlatıyor. Filmde Belçim Bilgin başrolde.

Evim Sensin/ Özcan Deniz: İlk filmi ‘Ya Sonra’ ile övgüler alan Özcan Deniz, sinema macerasında devam ediyor. Yeni senaryosunu yazıp yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Evim Sensin’de başrolü Fahriye Evcen ile paylaşıyor. Filmin 16 Kasım’da vizyona girmesi planlanıyor.

Elveda Katya/ Ahmet Sönmez: Çekimlerine Batum’da başlanan film için şu sıralarda Trabzon’da çalışmalar devam ediyor. Türk-Rus ortak yapımı ‘Elveda Katya’da Kadir İnanır’ın yanı sıra Caner Cindoruk, Rüçhan Çalışkur, Anna Andrusenko, Ekatarina Malikova ve Elena Polyanskaya rol alıyor. Film babasının Trabzonlu olduğunu öğrenen Katya’nın hikâyesini.



Komikler



Lades/Murat Aslan: Şafak Sezer- Murat Aslan ikilisi daha önce ‘Maskeli Beşler’ serisinde birlikte çalışmıştı. Sezer’in bir hikâyesinden çekilecek film 80’li yıllardan bu günlere uzanan bir intikam öyküsü. Filmin Şubat 2013’te vizyona girmesi bekleniyor.

Temel 2: Moskova’nın Şİfresİ/ Adem Kılıç: İlk film ‘Temel: Sümela’nın Şifresi’ gişede hatırı sayılır iş yapınca devam filmini çekmek de farz oldu. Kahramanlarımız bu kez ‘Moskova’nın şifresini çözmeye çalışacak. Filmde yine Temel karakterini Alper Kul canlandırıyor.



Bunlar da olacak



Hakkı Kurtuluş/ Gözümün Nuru

Uğur Yücel/ Buzdağı

Meryem/Atalay Taşdiken

Cennetten Kovulmak/Ferit Karahan

Benim Adım Nino/ Ömür Atay

Uçak/Atıl İnaç

Kardeşlik/ Ulaş Ak

Firar/ Ömer Uğur

Toz Ruhu/ Nesim Yetik

Ana Yurdu/Senem Tüzen

Kar Korsanları/ Faruk Hacıhafızoğlu

Bensiz/ Ahmet Küçükkayalı

Hemşire / Dilek Çolak

Evdeki Yabancılar/Dilek Keser, Ulaş Güneş Kaçargil

Kumun Tadı/Melisa Önel

Hadi Baba Gene Yap/Emre Yalgın

Herkes Uyuduktan Sonra/ Emrah Karpuzcu



Tarihte gezinenler



Uzun Hikaye/Osman Sınav: Yılın en iddialı filmlerinden birisi olması beklenen ‘Uzun Hikâye’de, Kenan İmirzalıoğlu, Güven Kıraç, Altan Erkekli, Mahir Günşıray, Cengiz Bozkurt, Tuğçe Kazaz, Damla Sönmez ve Zafer Algöz gibi isimler rol alıyor. Çekimleri devam eden ve 1940’lı yıllardan 70’lere uzanan bir aile öyküsünü anlatan film Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden uyarlandı.

Çanakkale 1915 / Yeşim Sezgin: ‘Çılgın Türkler’, ‘Diriliş’ ve ‘Cumhuriyet’ kitaplarının yazarı Turgut Özakman’ın kaleme aldığı filmin çekimleri devam ediyor. Sekiz hafta sürmesi planlanan çekimlerin ardından filmin 18 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.

Çanakkale Ruhu/ Sİnan Çetin: Sinan Çetin’in çekimlerini bitirdiği filmde Haluk Bilginer, Oktay Kaynarca ve Wilma Elles başrollerde. Film Çanakkale Savaşı sırasında iki çocuğun hikâyesini anlatıyor. Sinan Çetin’in medyada yer alan demeçlerine bakılırsa savaşın amaçsızlığı üzerine bir film çıkacak karşımıza. Filmin vizyon tarihi belli değil. Ama bu yılın sonlarında ya da 2013’ün ilk aylarında vizyona girmesi bekleniyor.

Taş Mektep/Soykut Turan: Sakarya Savaşı’nda son sınıf öğrencilerinin tamamı şehit olduğundan 1921 yılında mezun veremeyen Kayseri Lisesi’nin kahramanlık hikâyesini anlatan filmde, Melisa Sözen, Bülent İnal, Mete Horozoğlu, Tuncel Kurtiz, Ahu Türkpençe, Meltem Cumbul, Banu Sağnak, Ayşen Gruda, Altan Erkekli rol alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Türkiye sinemasının en önemli görüntü yönetmenlerinden Soykut Turan’ın oturduğunu da belirtelim.

Kelebeğİn Rüyası/Yılmaz Erdoğan: Yılmaz Erdoğan’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı projesi ‘Kelebeğin Rüyası’nın çekimlerine şu sıralarda başlanacak. 1920’li yıllarda Zonguldak’ta yaşayan ve 40’larda veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu’nun hayatının anlatılacağı filmde, Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Mert Fırat rol alıyor. Erdoğan ise şair Behçet Necatigil’i canlandıracak.

Sarıkamış 1915-Eve Dönüş/ Alphan eşeli: Türkiye tarihinde önemli bir travma olan ‘Sarıkamış Harekâtı’nı ele alan filmin oyuncu kadrosunda Uğur Polat, Nergis Öztürk, Serdar Orçin, Muharrem Bayrak, Şevket Süha Tezel, Sıla Çetindağ ve çocuk oyuncu Myraslava Kostyeva Akay yer alıyor. 2012’nin ilk günlerinde çekimleri tamamlanan filmin ekim ayında vizyona girmesi planlanıyor.

Çanakkale /Serdar Akar: Bir Çanakkale filmi de Serdar Akar’dan. Çekim tarihi henüz netleşmeyen filmde Erdal Beşikçioğlu ve Yetkin Dikinciler’in başrolde olması bekleniyor. Medyada yer alan haberlere bakılırsa ‘Gelibolu’ filmiyle şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Mel Gibson da bu filmde rol alacak.

Ayhan Hanım /Levent Semercİ: ‘Nefes’ filmiyle sinemaya iddialı bir adım atan Levent Semerci’nin çekimleri uzun süredir devam eden filmi merak konusu. Başrol oyuncusu Vahide Gördüm’ün geçirdiği rahatsızlık nedeniyle çekimlere ara verilen filmin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Film, 1 Mayıs 1977 ile başlayıp 1990’lara uzanan bir süreci, bu süreçten en ağır şekilde etkilenmiş, apolitik bir kadın olan Ayhan Hanım’ın gözünden anlatıyor. Filmde Gördüm’e Selçuk Yöntem eşlik ediyor.

Allah’ın Kılıcı Halid Bin Velid: İslam tarihinin önemli figürlerinden birisi olan Halid Bin Velid’in askeri başarılarla dolu yaşamöyküsünün anlatılacağı filmle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Filmin afişi ve 2013’ün ilk aylarında vizyona gireceği dışında bir bilgimiz olmasa da gelecek yılın en fazla konuşulacak filmlerinden biri olacağı kesin.



