Pek çok hastalığın sorumlusu: Uykusuzluk

Yeterince uyumamanın yalnızca gün içerisinde halsiz hissetmeye yol açan basit bir sorun olmadığı, ciddi rahatsızlıklara davetiye çıkarabileceği belirtildi. Miliyet'te yer alan habere göre, ABD’de yayımlanan “Us News & World Report” dergisi, uykusuzluk üzerine bugüne kadar yapılan birçok araştırmadan yola çıkarak, yetersiz uykunun neden olduğu 10 sağlık problemini şöyle sıraladı:1. Günde 7 saatten daha az uyuyanların obez olma ihtimali daha yüksek. Uykusuz kalmak, açlığı bastıran “leptin” hormonunun azalmasına, iştahı artıran “grelin” hormonunun artmasına yol açıyor.2. Uykusuzluk, zararlı gıdaları tercih etmeye neden oluyor. Uyku sırasında nefes sorunu yaşayan ve bu yüzden kaliteli bir şekilde uyuyamayanların kolesterol, protein ve doymuş yağ açısından zengin yiyecekleri yemeye daha yatkın oldukları belirtiliyor3. Diyabet ve diyabetin öncüsü olan glikoz tolerans bozukluğu riski artıyor. Günde 5 saat ya da daha az uyuyanların diyabet hastalığına yakalanma ihtimali 2.5 katına çıkıyor.4. Kalp sağlığı tehlikeye giriyor. Günde 5 saat ya da daha az uyuyan kadınların kalp krizi geçirme riski yüzde 45 artıyor.5. Uykusuzluk tansiyonu yükseltebiliyor. Uyku apnesi, hipertansiyona yol açabiliyor.6. Uykusuzluk, trafik kazalarına yol açabiliyor. 2007’de yapılan bir araştırmaya göre, ciddi trafik kazalarının yüzde 20’sine karışan şoförlerden biri uykusuzdu.7. Denge sorunları yaşanıyor. Uykuya dalmakta zorlanan ve geceleri uyanan yaşlıların düşme ihtimalinin 2-4.5 kat daha fazla olduğu belirlendi.8. Uykusuzluk çekenler depresyona girmeye daha yatkın oluyor.9. Yeterince uyumayan çocuklarda hiperaktivite gibi davranış problemlerine daha sık rastlanıyor.10 Günde 5 saat ya da daha az uyuyanların herhangi bir nedenden erken ölüm ihtimalinin yüzde 15 arttığı belirlendi.