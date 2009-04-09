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Sağlık

Pehlivanlarda cilt kanseri riski yüksek

Kırkpınar'da saatlerce güneş altında güreşen pehlivanlar cilt kanseri riski altında.

09 Nisan 2009 03:00

Trakya Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özer Arıcan, Kırkpınar'da saatlerce güneş altında güreşen pehlivanlar cilt kanseri riski altında olduğunu söyledi.

Uzun süreli ve kronik güneş ışığına maruz kalmanın özellikle açık tenlilerde yüz, boyun, kol ve bacaklar gibi güneş gören yerlerde alanlarda deri yaşlanmasını hızlandırdığını, deride kırışıklık, çil ve benzeri lekelenmeleri artırmakta olduğunu söyleyen Doç. Dr. Arıcan, ``Çiftçiler ve denizciler çok güneşin altında kaldıklarından riskli grupları oluşturuyor. Ayrıca bu yıl 648'incisi yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki pehlivanlarda dikkatli olmalıdır'' diye konuştu.

Pehlivanlar zeytinyağıyla yağlanıp güneş altında saatlerce güreş tuttuğunu hatırlatan Doç. Dr. Özer Arıcan, ``Pehlivanların müsabakalarından önce ya da antrenmanlarında mutlaka yağlanmadan önce güneşten koruyucu kremler sürmelidir. Güneş altında olan pehlivanlar ilerde deri kanserine yakalanabilir dikkatli olmalılar'' dedi.

(DHA)

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