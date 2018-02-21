Pehlivanlar, şampiyonadaki gelirlerini şehit ailelerine bağışladı

BALIKESİR / DHA



Türkiye Güreş Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Karesi belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 68 şehidimiz adına düzenlenen salon yağlı güreşleri Balıkesir\'de yapıldı.

16 ayrı ilden Belediye Başkanının izlediği yağlı güreşlere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Salonda bulunanlara hafız İsmail Coşar ve Batinur Çakar Kur\'an ziyafeti sundu ve sonrasında da dua ettiler.

MUSA AYDIN: \"AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİĞİMİZE SELAM OLSUN\"

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 68 şehit adına salon yağlı güreş müsabakaları yaptıklarını belirterek, \"Bizler bütün dünyaya adaleti, hoşgörüyü, sevgiyi ve kardeşliği hakim kılmış bir milletiz. Bizim hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözümüz yoktur. \"Zeytin Dalı Harekatı\" ülkemizin sınırlarına, 80 milyon ülkemize göz diken ve o beldedeki insanlarımızı rahatsız eden teröristlere karşı başlattığımız bir harekattır. Bundan dolayı bizler güreş ailesi olarak \"Zeytin Dalı\" harekatını destekliyoruz. Ve bu ülkede yaşayan batılısıyla doğulusuyla, güneylisi, kuzeylisiyle 80 milyon Türk Milletinin tek vücut halinde Afrin\'deki Mehmetçiğimizi desteklemelerini bekliyoruz. Ayrıca NATO üyesi müttefik dost ülkelerin ve islam beldelerindeki ülkelerinde de bu haklı mücadelemizde bizim yanımızda olmalarını bekliyoruz. Buradan Balıkesir\'den Kurt Dereli spor salonundan Afrin\'deki Mehmetçiğimize selam olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Allah zaferle dönmelerini nasip etsin diyorum. Başta Afrin\'deki şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve 80 milyon Türk milletinin de başı sağ olsun diyorum. Zafer inananlarındır. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum\" şeklinde konuştu.

Yapılan diğer konuşmaların ardından yağlı güreşlere geçildi. Her zaman açık havada çayırda görmeye alışkın olduğumuz yağlı güreşler bu kez 68 şehidimiz adına salonda yapıldı. Toplam 24 pehlivan salonda müsabakaları izlemeye gelenlere çekişmeli maçlar izletti. Birbirinden zorlu maçların ardından İsmail Balaban finalde rakibi Fatih Atlı\'yı yenerek başpehlivan oldu. Şaban Yılmaz ve Salih Erinç ise 3\'üncülüğü elde etti. Dereceye girenlere madalyalarını Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Belediye Başkanı Zeki Kafaoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin verdi.

Öte yandan Baş Pehlivanlardan çok anlamlı bir hareket geldi. Pehlivanlar bu şampiyonadaki gelirlerini şehit ailelerine bağışladı.

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