-PEHLİVANLAR ENGELLİLER İÇİN GÜREŞ TUTTU KÜTAHYA (A.A) - 11.10.2010 - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlenen yağlı güreş müsabakalarında başpehlivanlığı, Mahmut Kavakçı elde etti. Gediz Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Çinigaz A.Ş sponsorluğunda İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, yağlı güreşin yanı sıra atlı ciritin birer ata sporu olarak bölgede çok sevildiğini bildirdi. Engellilere akülü tekerlekli sandalye alınması ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması için organize ettikleri müsabakalara beklenenin üzerinde ilgi gösterildiğini belirten Çorumluoğlu, ''Üç yıldan beri düzenlediğimiz yağlı güreş müsabakalarına bu yıl iki altın kemer sahibi olan tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Ahmet Taşçı ile çok sayıda güreşçi katılıyor. Katılımın çok olması bizleri sevindirdi. Düzenlediğimiz organizasyonla ata sporlarımızın unutulmasını engellerken, elde edilen gelirle engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamış olacağız'' dedi. Daha sonra Uşak Bir Eylül Atlı Spor Kulübü ekiplerince atlı cirit gösterisi yapıldı. Ağalık yarışmasını Mesut Ulu'nun kazandığı yağlı güreş müsabakaları, küçük minik, büyük minik, teşvik, deste boy, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde 120 güreşçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Baş müsabakalarında başpehlivanlığı Mahmut Kavakçı kazanırken, Murat Aydoğdu ikinci, kolundan sakatlanarak finale katılamayan Ahmet Taşçı ise üçüncü oldu. Başpehlivan Mahmut Kavakçı, Murat Aydoğdu ve Ahmet Taşçı'ya Kaymakam Çorumluoğlu tarafından madalya verildi. Dereceye giren pehlivanlara ise madalyalarını, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, İlçe Emniyet Müdürü Seyyid Kutup Özdem, güreş ağası Mesut Ulu, tertip komitesi, belediye başkanları ve daire amirleri verdi. Kaymakam Çorumluoğlu, güreşlerde engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 25 bin lira gelir elde edildiğini açıkladı.