Almanya'da Pegida karşıtları meydanlarda

İslam ve yabancı karşıtı Pegida'nın başarısı Dresden'le sınırlı kaldı. Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen Pegida karşıtı gösterilere on binlerce kişi katıldı.

"Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar" (Pegida) yanlısı göstericiler tarafından organize edilen "Pazartesi Yürüyüşleri"ne katılım birkaç bini aşmadı. Buna karşılık Pegida karşıtları 15'ten fazla şehirde meydanlara çıktı. Pegida karşıtı gösterilere katılımın 45 bini aştığı bildirildi.

Münih, 11 bin kişinin katıldığı yürüyüşle Pegida karşıtı gösterilerin en kalabalığını oluşturdu. Magdeburg'da İslam karşıtlarının düzenlediği gösteriye katılım 600'de kalırken karşı gösteride yaklaşık 6 bin kişi hazır bulundu. Leipzig'de Pegida'ya atfen kurulan Legida'yı protesto için yaklaşık 5 bin kişi yürüdü. Berlin'de Bärgida adıyla kurulan İslam karşıtı oluşumun gösterisi de yüzlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşle protesto edildi.

Duisburg'da düzenlenen Pegida karşıtı gösteride 200 kadar maskeli bir grup polisle çatıştı. Radikal solcu oldukları belirtilen grup polise maytap ve taş attı. 4 polisin yaralandığı açıklandı.

Pegida'ya gösteri yasağına tepkiler

Bu arada Dresden'deki Pegida gösterilerinin terör tehdidi gerekçe gösterilerek yasaklanması tartışılmaya devam ediyor. Başbakan Angela Merkel, "Temel hak sözkonusu olduğundan, içeriği hoşuma gitsin ya da gitmesin, Almanya'nın her köşesinde gösteri hakkından yararlanılması Başbakan olarak beni yakından ilgilendirir" dedi.

Anayasa Mahkemesi eski başkanı Hans-Jürgen Papier, "gösteri yasağının kalıcı bir çözüm olmadığını" söyledi. Papier, "Polis, gösterileri dağıtmak ya da yasaklamaktan değil, güvenliğini sağlamaktan sorumlu" dedi. İlgili kurumları göstericilerin güvenliğini sağlamaya davet eden Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter, "Açık toplumumuz şiddet tehditleri karşısında geri adım atmamalıdır" dedi.

Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt, "Pegida'nın yasak mağduru olduğu izlenimi vermesi önlenmelidir" diyerek yasağın bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu.