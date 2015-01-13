PEGİDA: İslamcılık yerine özgürlük, kaliteli göçmenler gelmeli

Almanya'da göçmen ve İslam karşıtı tutumuyla tartışılan PEGİDA, Fransa saldırısı sonrası Dresden'de gövde gösterisi yaptı. Göçmen karşıtı pankartların taşındığı gösteriye 25 binden fazla kişi katıldı.

Almanya'da Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar hareketi PEGIDA, kalesi Dresden'de yürüdü.



PEGİDA, Paris'teki Charlie Hebdo saldırısının ardından kentte gövde gösterisi yapıp ardından şehrin içlerine doğru yürüdü. Yol boyunca PEGİDA karşıtlarıyla burun buruna geldiler. Polisin iki grup arasında yoğun güvenlik önlemleri alması dikkat çekerken, karşılıklı sloganlar da sık sık tartışmalara yol açtı.

Al Jazeera'nin haberine göre, Alman polisi, Dresden'deki PEGİDA gösterisine katılanların sayısını 25-30 bin olarak tahmin ediyor. Bu da Pegida'nın 18 bin kişilik son gösterisinden sonra taraftarlarını artırdığı anlamına geliyor.

PEGİDA karşıtları 'Naziler dışarı' diye bağırırken, PEGİDA'cılar buna 'Biz Almanyayız' diye bağırarak karşılık verdi.

Öte yandan göstericilerin kendi içlerinde kollarında beyaz bantta 'görevli' yazan özel güvenlikleri dikkat çekti.

PEGİDA liderlerinin yaptığı konuşmalarda da Alman anayasasındaki göç ve ifade özgürlüğüyle ilgili maddeler okundu. Bunlar birer birer yuhalandı.







'Almanya'ya şeriat gelirse'

Hatta bir konuşmacı, Almanya'ya şeriatın gelmesi korkusundan söz edip, "Eğer Almanya'ya şeriat gelirse bir daha burada toplanmamıza izin verilmeyecek farkındasınız değil mi?" diye sordu.

Ayrıca Almanya'nın göç politikasının değiştirilmesini talep edip, "Daha kaliteli göçmenler gelmeli" dedi.

Göstericiler Kur'an kelimesinin üstü çizilmiş pankartlar da taşıdı. Yine "Asıl problem sistem", "İslamcılık yerine özgürlük" , "Biz Charlie'yiz" , "Mültecilere evet, suistimale hayır", "Avrupa dışında sınırdışı", "Polisi güçlendirin" yazılı pankartlar dikkat çekti.