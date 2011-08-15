



T24 - Alman hukuk tarihine “Cesetsiz cinayet davası” olarak geçen, 9 yaşındaki Peggy Knobloch’un öldürülmesi davasında ömürboyu cezaya çarptırılan Ulvi Kulaç, suçsuz olduğunu söyledi. Bulunan yeni deliller ışığında tekrar hakim karşısına çıkarılması beklenen Kulaç, “Peggy’yi öldürmedim. Suçsuz olduğum anlaşılacak” dedi.











Almanya'da, 9 yaşındaki Peggy Knobloch’u 10 yıl önce öldürdüğü gerekçesiyle ömürboyu cezaya çarptırılarak sinir kliniğine kapatılan Ulvi Kulaç, “Peggy’yi ben öldürmedim” dedi. Yargılama sürecinde, davanın en önemli tanıklarının dinlenmediğinin gündeme gelmesiyle yeniden hakim karşısına çıkması beklenen Kulaç, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu.





Ceset yok, DNA yok





Kulaç, “Suçsuzum. Peggy’yi ben öldürmedim. Yeniden yargılanırsam suçsuz bulunacağıma yüzde yüz eminim. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Ailemi, yakınlarımı çok özledim” diye konuştu.





Yıllardır Bayreuth’taki sinir kliniğinde tutulan engelli Ulvi Kulaç, “Avukatımla görüşüyorum. Yeni deliller sayesinde kurtulacağımı düşünüyorum. Suçsuz olduğum anlaşılacak” ifadesini kullandı.





Frankfurtlu avukat Michael Euler de, “Elimizde yeni deliller var. Daha önce dikkate alınmayan tanıkların söyledikleri, Ulvi’nin suçsuz olduğunu gösteriyor. Ceset yok, DNA izi yok. Üstelik sanık, engelli. Olay anında Ulvi’nin hafızası 10 yaşındaki bir çocukla aynıydı” dedi.

Ulvi’nin savunmasını üstlenmesi için Bayreuth Eyalet Mahkemesi’nin görevlendirdiği avukat Euler, “2010’un başından buyana olayın içindeyim. 16 bin sayfadan oluşan dava dosyalarını inceledikten sonra Ulvi’nin haksız yere ceza aldığını ve suçsuz olduğu kanaatine vardım” diye konuştu.