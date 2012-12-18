Pegasus'tan 9.9 milyar dolarlık uçak siparişi

Özel havayolu şirketi Pegasus, Amerikan uçak üreticisi Airbus'tan 25'i opsiyonlu, 75'i kesin olmak üzere toplam 100 adet uçak almak için anlaştı. Pegasus 100 uçak için 9.9 milyar dolar ödeyecek.



Amerikan uçak devi Airbus'tan yapılan açıklamada, Pegasus'la 25'i opsiyonlu, 75'i kesin olmak üzere toplam 100 adet A320neo uçağın satışı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Pegasus'un kesin siparişini verdiği 75 adet uçağın 58 adedi A320neo, 17'si A321neo olacak.

Airbus'ın açıklamasında, Pegasus'un siparişinin Avrupa'dan 'neo' ailesi için gelen en büyük ikinci sipariş özelliğini taşıdığı vurgulandı.

Pegasus'un siparişi liste fiyatlarına göre 7.5 milyar dolar, opsiyonlarla birlikte 9.9 milyar dolara karşılık geliyor.