T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Pegasus'tan 9.9 milyar dolarlık uçak siparişi

Pegasus, 9,9 milyar dolar karşılığında Airbus'a 100 adet yolcu uçağı siparişi verdi

18 Aralık 2012 17:43

Özel havayolu şirketi Pegasus, Amerikan uçak üreticisi Airbus'tan 25'i opsiyonlu, 75'i kesin olmak üzere toplam 100 adet uçak almak için anlaştı. Pegasus 100 uçak için 9.9 milyar dolar ödeyecek.
 
Amerikan uçak devi Airbus'tan yapılan açıklamada, Pegasus'la 25'i opsiyonlu, 75'i kesin olmak üzere toplam 100 adet A320neo uçağın satışı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Pegasus'un kesin siparişini verdiği 75 adet uçağın 58 adedi A320neo, 17'si A321neo olacak.

Airbus'ın açıklamasında, Pegasus'un siparişinin Avrupa'dan 'neo' ailesi için gelen en büyük ikinci sipariş özelliğini taşıdığı vurgulandı.

Pegasus'un siparişi liste fiyatlarına göre 7.5 milyar dolar, opsiyonlarla birlikte 9.9 milyar dolara karşılık geliyor.

ETİKETLER

pegasusuçakairbus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24