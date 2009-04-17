Pegasus uçağı zorunlu iniş yaptı





Pegasus Hava Yollarının İstanbul-Lefkoşa seferini yapan uçağı, teknik bir sorun nedeniyle Antalya Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.



Antalya Hava Limanı Mülki Amiri Vali Yardımcısı Hayrettin Balcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan KKTC'nin Lefkoşa'daki Ercan Havaalanı'na gitmek üzere havalanan uçakta teknik bir sorun belirlenmesi üzerine, pilotun Antalya Havalimanı'na iniş yapma kararı aldığını ve uçağın gece saat 22.32'de güvenli bir şekilde Antalya'ya indiğini bildirdi.



Uçağın teknik bakımına hemen başlandığını, bu sırada 2'si bebek 126 yolcuya her türlü hizmetin verildiğini ifade eden Balcıoğlu, bakımın tamamlanmasının ardından 126 yolcusuyla saat 01.21'de Ercan'a gitmek üzere yeniden havalandığını kaydetti.



Balcıoğlu, "bu çok rutin bir olay. Pilot, en küçük bir şey gördüğünde uçağı en yakın hava alanına indirmek durumundadır. Antalya Havalimanı da teknik yönden gayet iyi. Uçağın sorunu kısa sürede giderildi ve sefer normal olarak gerçekleşti" dedi.

