Pegasus raporu: Yıldırım çarptı, pilotlar panikledi, kule talimatları anlaşılmadı

İstanbul Sabiha Gökhan Havalimanı'na iniş yaparken, sürüklenerek üç parçaya ayrılan ve 3 yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazası ardından Pegasus Havayolları'nın ön raporunda, "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasına ilişkin ön rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.



Ön raporda kulenin verdiği ilk bilgilerin yabancı uyruklu pilot tarafından anlaşılmadığı, bilgilerin İngilizce değil Türkçe yapıldığı ortaya çıktı. Pilotun ise inişten sonra 6 saniye gecikmeli fren yaptığı tespit edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre; kazanın ardından başlatılan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Uçağın kaptan pilotu tutuklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda hazırlanan ön rapor savcılığa ulaştı.

İkinci pilot Türkçe bilmiyordu

Raporda Operasyonel Uçuş Planı'nın Kaptan Pilot Mahmut Arslan tarafından imzalandığı, uçak ile kule arasında yapılan telsiz görüşmesine göre önceki iki uçağın pas geçtiği anlatıldı.



Önceki uçaklardan birinin 600 feet altında 37 knot arka rüzgar bilgisini kuleye, verdiğinin anlatıldığı raporda, kulenin de bu bilgiyi kaza yapan uçağa Türkçe olarak verdiği fakat ikinci pilotun Hollanda yurttaşı olması ve Türkçe bilmemesi sebebiyle bu bilgiyi anlamadığına yer verildi.



Ayrıca son telsiz görüşmesinde İngilizce olarak 270 dereceden 22 knot rüzgar bilgisi verilip iniş serbest bilgisi verildiği, uçağın pist başına indiği ve inişi takiben speedbrake (hız freni) ve autobrake'i (otomatik fren) otomatik olarak kullandığı ve thrust reverser'ları (ters itme) manuel olarak açıldığına yer verildi.

Yıldırım çarpınca pilotların stresi arttı

Sürat göstergesi 57 knotu gösterdiğinde speed brake ve thrust reserver'ların kapatıldığı, tekrar manuel frenlemenin başlatıldığı ve altı saniye sonrasına kadar uçakta yavaşlamanın durduğu aktarıldı.



Raporda frenlemenin yapıldığı anda sürat göstergesinin 57 knot olduğu fakat rüzgarın da etkisiyle beraber yer hızının 84 knot olduğu andan itibaren negatif ivmelenmenin yeterli olmaması sebebiyle pisti yaklaşık 60 knot ile terk edildiği kaydedildi.



Ses kayıtlarına göre de yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali sebebiyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapmak istediği belirtildi.

Uçağın bekleyen bakımı yoktu

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. işletmesi envanterinde bulunan hava araçlarının periyodik bakım ve arızaları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verildiği ve TR.145.004 numaralı bakım kuruluşu onay sertifikası ile belirtilen taahhütler kapsamında sıralı bakımlarının yapıldığı belirtildi. Raporda 3242 numaralı 'Uçuşa Elverişlilik Sertifikası'nın 10 Mayıs 2019 tarihinde düzenlendiği ve 15 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olduğuna dair sertifikası olduğuna yer verildi.

Ne olmuştu?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, inişinden sonra pistten çıkıp topraklık alana düştü. Uçakta 3 yolcu yaşamını yitirdi, aralarında mürettebatın da bulunduğu 180 kişi yaralandı.