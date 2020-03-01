Pegasus, Koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini iptal etti

Pegasus Hava Yolları, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya ve Irak’a gerçekleştirilecek tüm uçuşların 16 Mart tarihine kadar karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.



Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Pegasus Hava Yolları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda virüs vakalarının hızla arttığı İtalya ve Irak seferlerini durdurdu. Bugünden itibaren başlayan uçuş iptalleri 16 Mart'a kadar devam edecek.

Karşılıklı iptal edildi

Konuya ilişkin Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, “Corona virüsü nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda 1-16 Mart 2020 tarihleri arasında İtalya ve Irak'a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Bilet değişiklik veya iade işlemlerini www.flypgs.com, mobil uygulamalar ve 0850 250 67 02 nolu çağrı merkezimizden yapabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.