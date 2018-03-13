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Pegasus Havayolları'ndan tüm yurt içi uçuşlarına özel indirim

  Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) Pegasus Havayolları, yaz tatili kapsamında tüm yurt içi uçuşlarında yüzde 30 indirim fırsatı sundu

13 Mart 2018 18:16

 

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) Pegasus Havayolları, yaz tatili kapsamında tüm yurt içi uçuşlarında yüzde 30 indirim fırsatı sundu.

“Tatili Yaza Erteleme” kampanyası kapsamında biletlerini 13-15 Mart tarihleri arasında Pegasus Mobil uygulaması veya Pegasus mobil site üzerinden 9 Nisan-  7 Haziran tarihleri arasında alan misafirler yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabilecek. İndirimli biletler tüm iç hat seferlerinde geçerli geçerli olacak. Kampanya dahilinde 2 milyon 537 bin bilet satışı çıkarıldı.  

Pegasus’un “Tatili Yaza Erteleme”” kampanyası  ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabilecek.

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