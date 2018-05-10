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Pegasus Havayolları'dan “Anneler Günü” indirimi

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Pegasus Havayolları,  Anneler Günü’ne özel tüm uçuşlarını kapsayan yüzde 30 indirim fırsatı sundu

10 Mayıs 2018 14:59

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Pegasus Havayolları,  Anneler Günü’ne özel tüm uçuşlarını kapsayan yüzde 30 indirim fırsatı sundu.

Anneler Günü kampanyası kapsamında biletlerini 10-12 Mayıs tarihleri arasında Pegasus Mobil ve internet sayfası üzerinden alan misafirler, 27 Eylül-27 Ekim 2018 tarihleri arasında yapacakları tüm uçuşlarda, yüzde 30 indirimli uçabilecek. Kampanya Kıbrıs hariç tüm uçuşları kapsıyor.

Pegasus’un 108 uçuş noktası ve Anneler Günü kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabilir. Kampanya biletleri, Pegasus web sitesi www.flypgs.com ve mobil kanalları üzerinden alınabiliyor.

(FOTOĞRAFLI)

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