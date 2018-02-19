Pegasus Havayolları Ocak ayında 2 milyon 360 bin yolcu taşıdı

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA) PEGASUS Havayolları 2018 yılı Ocak ayı yolcu verilerini, Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu. Pegasus Havayolları, geçen yılın ocak ayına göre yolcu sayısını yüzde 25 arttırdı. Geçen yıl ocak ayında 1 milyon 880 bin yolcu taşıyan Pegasus, bu yıl yolcu sayısını 2 milyon 360 bine yükselti.

OCAK AYI YOLCU DOLULUK ORANI YÜZDE 85 OLDU

Pegasus Havayolları’nın Ocak 2017 döneminde yüzde 79 olan yolcu doluluk oranı bu yılın aynı döneminde yüzde 6’lık artışla yüzde 85 olarak gerçekleşti. Ocak ayı iç hat yolcu sayısı yüzde 26 büyüyerek 1 milyon 500 bin olurken, dış hat yolcu sayısı yüzde 21 büyüyerek 840 bin oldu.