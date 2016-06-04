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Dünya

Pedofililere göz yuman din adamları da cezalandırılacak

Papa: Küçük yaştakiler ve savunmasız yetişkinlere karşı işlenen cinsel taciz vakalarında görevlerini yerine getirmeyen üst düzey din adamları da görevden alınacak

04 Haziran 2016 20:39

Pedofili skandallarını örtbas etmekle suçlanan Vatikan’da bundan böyle taciz vakalarını görmezden gelen din adamları da cezalandırılacak. Papa Francesco'nun bugün imzaladığı yasaya göre taciz vakalarından haberdar olmalarına rağmen önlem almayan din adamları da görevden alınacak.

Katolik Kilisesi Kanunları bugüne kadar “ciddi nedenler” adı altında, çocuklara ya da savunmasız durumdaki yetişkinlere cinsel tacizde bulunan din adamlarının görevden alınmasını öngörüyordu. Bugün kabul edilen yasada “ciddi nedenlere” görevi ihmal suçunu da ekledi.

Papa, “özellikle küçük yaştakiler ve savunmasız yetişkinlere karşı işlenen cinsel taciz vakalarında görevlerini yerine getirmekte ihmalkar davranan” üst düzey din adamlarının da görevden alınacağını belirtti.

Papa Francesco, “Sevecen bir anne gibi” başlıklı yasa metninin girişinde de “Kilise de sevecen bir anne gibi tüm çocuklarını sever, ama en küçük ve savunmasız olanları özellikle koruyup kollar” ifadelerini kullandı. Papa, bu yüzden yetki sahibi din adamlarının “kendilerine emanet edilenler arasındaki en zayıf durumdakileri korumak için özel ihtimam göstermesi gerektiğini” söyledi.

Papa Francesco 2014’te yaptığı bir konuşmada kilise içindeki çocuk tacizleri ve bu taciz şikayetlerinin gerektiği şekilde ele alınmamasından dolayı özür dilemiş ve pedofiliyle mücadele amacıyla Papalık Çocukların Korunması Komisyonu'nu kurmuştu.

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