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'Pedofili hastaları hadım edilsin'

İki kadın milletvekili, çocuklara yönelik cinsel saldırılara ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladı.

29 Nisan 2010 03:00

T24-"Tecavüzcü hadım edilsin, anaokulu çocuklarına cinsel saldırı eğitimi verilsin."
Bu tartışılacak öneriler, AKP'nin hazırladığı rapordan. İki kadın milletvekili, çocuklara yönelik cinsel saldırılara ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporun sonuçları çarpıcı: Her 3 cinsel saldırıdan biri, 2-5 yaş arasındaki çocuklara yapılıyor, ensest 6 yaş altında başlıyor.


Hükümet, son dönemde Türkiye'yi sarsan çocuklara yönelik cinsel saldırılara ilişkin harekete geçti. AK Partili iki milletvekili Aşkın Asan ve Alev Dedegil kapsamlı bir çalışma yaptı, rapor hazırladı. Rapordan... İlk olarak Meclis Kayıp Çocukları Araştırma Komisyonu'na sunulan raporda yer alan rakamlar acı tabloyu ortaya koyuyor.

Türkiye'de her 26 dakikada bir kişi cinsel suç mağduru oluyor. Her 3 cinsel saldırıdan biri 2-5 yaş arasındaki çocuklara yapılıyor. Türkiye'de aile içi cinsel saldırı kızlarda 6 yaşın altında başlıyor. Aile içi cinsel saldırılara maruz kalan çocukların çoğunluğu Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yaşıyor. Dünyada kız çocukları, erkek çocuklardan 3 kat daha sık cinsel saldırıya uğruyor. Türkiye de kız-erkek oranı birbirine çok yakın. Saldırganların yüzde 80'i çocuğun tanıdığı biri ve yüzde 96'sı erkek. Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre, 2008 yılında Türkiye'de 14 bin 337 cinsel suç işlendi. 20 bin 282 kişi bu saldırılardan mağdur oldu.

 
"Pedofili hastaları hadım edilsin"


Raporda radikal çözüm önerileri de var: - Halk arasında "sübyancılık" olarak bilinen pedofili hastaları, tedavi edilene kadar kimyasal olarak "hadım" edilsin. - Cinsel saldırı eğitimi anaokulundan başlasın. İkinci sınıfta cinsel saldırı teknikleri dersi verilsin. - Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu nedeniyle 5 yıldan fazla hapis cezasına hükmedilen kişinin kariyeri sıfırlansın. Bu kişilerin diplomaları, mesleki ünvanı ve ruhsatı iptal edilsin, mal varlığının yüzde 20'sine el konulsun. - Cezalar caydırıcı hale getirilsin. - Mağdurlar için çocuk koruma merkezleri kurulsun. - Etkin mücadele için çocuk koruma fonu oluşturulsun.


Adli Tıp Enstitüsü'nün raporu

 

Adli Tıp Enstitüsü'nün 1200 cinsel istismar mağduruyla yaptığı araştırma da çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Mağdurların en küçüğü 1, en büyüğü 78 yaşında. Saldırıya uğrayanların yüzde 50'si çocuk. Saldırganların yüzde 90'ı ise tanıdık çıktı.

 

Mağdur profili

 

- Erişkin kadın: % 35-40

- Çocuk: % 50

- Erişkin erkek: % 5

- Zihinsel engelli: % 3

- Yaşlı: % 1-3

 

saldırgan profili

 

- Kadınlara yönelik: % 75'i tanıdık

- Çocuklara yönelik:% 90'ı tanıdık.

- En küçük mağdur: 1 yaşında

- En yaşlısı : 78 yaşında kadın


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