-Pecresse: ''Fransa borcunu ödeyebilir'' PARİS (A.A) - 13.01.2012 - Fransa Bütçe Bakanı ve hükümet sözcüsü Valerie Pecresse, Fransa'nın ''kendinden emin'' olduğunu ve ''borcunu ödeyebileceğini'' söyledi. Pecresse, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Bugün Fransa, kendinden emin, borcunu ödeyebilir, bütçe açığına ilişkin haberler beklenenden iyi'' dedi. Valerie Pecresse, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un Fransa'nın kredi notunu düşüreceğine ilişkin iddiası konusunda ise yorum yapmayı reddetti.