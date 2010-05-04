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Dünya

Peçeyle postaneye girdi para cezası aldı

İtalya'nın kuzeybatısında Arap bir kadın peçeyle postaneye girdiği için para cezası ödeme riskiyle karşı karşıya kaldı.

04 Mayıs 2010 03:00

T24-  İtalya'nın kuzeybatısındaki Piemonte bölgesinin Novara kentinde bir Arap kadını, peçeyle postaneye girdiği için para cezası ödeme riskiyle karşı karşıya kaldı. 
    

Jandarma tarafından durdurularak kimlik tespiti yapılan kadının, 500 avro (yaklaşık 755 TL) para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.


Kimlik tespiti işleminin, Kuzey Birliği Partisi'nin elinde bulunan Novara Belediyesinin, Ocak ayı başında hazırladığı ve kamusal alanlarda peçeyle dolaşmayı yasaklamayı öngören düzenleme doğrultusunda yapıldığı kaydedildi.


Yerel basındaki haberlere göre, peçeli kadına müdahale eden jandarma ekipleri, kimlik saptaması yapıp olayı tutanağa geçirmekle yetindiler. Para cezasının kesilip kesilmeyeceğinin ise belediye zabıtası tarafından kararlaştırılacağı belirtildi.

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