Peçeyle araba kullanmanın cezası 22 euro

T24 - Fransa'da bir kadın sürücü, peçeli giysisiyle araç kullandığı için para cezasına çarptırıldı.





Adı açıklanmayan 31 yaşındaki sürücü, LCI televizyonuna, Nantes kentinde otomobil kullanırken polis tarafından durdurulduğunu söyledi.





Kadın sürücü, kıyafetinin araç kullanma açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle polisin kendisine 22 euro ceza kestiğini söyledi.





Peçesinin gözlerini örtmediğini, görüş alanı açısından bir engel taşımadığını savunan sürücü, cezanın iptali için mahkemeye başvuracağını belirtti.





Fransa'da Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hükümetinin peçenin yasaklanmasını öngören tasarısı son zamanlarda siyasetçiler ve ülkedeki Müslüman topluluk arasında tartışma yaratmıştı.

