Peçeyi yasaklama önerisi İtalya Parlamentosu'nda

T24-



Grimoldi, KBP'nin yıllardır burka ve peçenin yasaklanması gerektiğini savunduğunu belirterek, "Burka kadının onuruna saygı için de yasaklanmalıdır. Belçika'daki tasarı bizim işimizi de kolaylaştırdı. Bizim her türlü girişimimizi ırkçılık diye niteleyen sol kesimler artık çenelerini kapatmak durumunda kalacaklardır" diye konuştu.



Belçika'daki tasarıya, İtalya'da ana muhalefet konumundaki Demokrat Parti'nin Fas kökenli kadın milletvekili Suad Sbai'den destek gelmesi de dikkati çekti.



Sbai, peçe ve burkanın yasaklanması için geçen yılın Ekim ayında parlamentoya bir yasa tasarısı sunduğunu ifade ederek, "Benim sunduğum tasarı, bir aksilik olmazsa Paskalya yortusunun ardından 8 Nisanda gündeme alınacak. Tasarının sağdan da soldan da destek görmesini diliyorum. Umarım İtalya burkayı yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olur" dedi.



Sbai, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Burka ve peçe takanları gayet iyi tanıyan biriyim. Bunlar son derece aşağılayıcı kıyafetler. Bu, insanın kendi cezaevini üstünde taşıması gibi bir olgudur. Burka, tıpkı sarı yıldız işareti gibi, yabancı düşmanlığı kokan bir giysidir. Yahudilerin soykırımını unutmadığımız gibi, Müslüman kadınların soykırıma maruz bırakılmalarına da duyarsız kalmamalıyız. Mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Zira kadının yüzünü kapatmak, onun ağzını kapatmakla eş anlamlıdır".



Tasarının Nisan sonuna kadar yasalaşmasını umduğunu söyleyen Sbai, "Tasarının kabul edilmemesi halinde, kadın milletvekili olan meslektaşlarımın kimileri parlamentoya burkayla gelme eylemi yapmaya hazır olduğunu belirttiler" diye konuştu.



İtalya'da faşizm dönemine dayanan bir yasa, güvenlik gerekçesiyle maske ve benzeri biçimlerde kişilerin yüzlerini gizleyerek dolaşmalarını yasaklıyor. Söz konusu yasada 1975'te yapılan değişiklikle yüzün saklanması, terör eylemlerini önleme amacıyla da yasaklanmıştı. Sbai'nin hazırladığı tasarı, söz konusu yasaya eklenecek bir maddeyle burka ve peçenin de yasak kapsamına alınmasını öngörüyor.



KBP'nin gelecek hafta parlamentoya sunacağını belirttiği tasarının nasıl bir düzenleme içereceği ise henüz bilinmiyor.