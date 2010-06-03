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Dünya

Peçeli sürücüye trafik cezası

Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde, peçeyle araç kullanan kadın sürücüye trafik cezası kesildi.

03 Haziran 2010 03:00

T24- Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde, peçeyle araç kullanan kadın sürücüye trafik cezası kesildi.

Fransız trafik yasasının 316. maddesi uyarınca kesilen cezada, ''sürücü kadının yüzünü kapatmasıyla görüş mesafesini tehlikeye attığı'' belirtildi.


Peçeli çarşaf giyen ve Fransız vatandaşı olduğu belirtilen 23 yaşındaki genç kadın, trafik cezası olarak 22 avro ödeyecek.


Nisan ayında da Nantes kentinde yine genç bir kadın, peçeyle otomobil kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.


Fransa'da peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde yasaklanması öngören yasa tasarısı, gelecek ay meclis genel kurulunda oylanacak. 
Yasa tasarısı kamuya açık yerlerde peçeli
 
çarşaf giyenlere 150 avro, bu giysilerin giyilmesi için baskı yapanlara ise bir yıl hapis ile 15 bin avroya kadar para cezası öngörüyor.

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