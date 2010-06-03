Peçeli sürücüye trafik cezası

T24-

Fransız trafik yasasının 316. maddesi uyarınca kesilen cezada, ''sürücü kadının yüzünü kapatmasıyla görüş mesafesini tehlikeye attığı'' belirtildi.





Peçeli çarşaf giyen ve Fransız vatandaşı olduğu belirtilen 23 yaşındaki genç kadın, trafik cezası olarak 22 avro ödeyecek.





Nisan ayında da Nantes kentinde yine genç bir kadın, peçeyle otomobil kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.





Fransa'da peçeli çarşafın kamuya açık yerlerde yasaklanması öngören yasa tasarısı, gelecek ay meclis genel kurulunda oylanacak.

Yasa tasarısı kamuya açık yerlerde peçeli



çarşaf giyenlere 150 avro, bu giysilerin giyilmesi için baskı yapanlara ise bir yıl hapis ile 15 bin avroya kadar para cezası öngörüyor.