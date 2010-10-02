Peçe yasağını böyle protesto ettiler

T24 - Fransa'da iki genç kız, burka ve peçeli çarşafın kamusal alanda yasaklanmasını farklı bir yöntemle protesto etti.



Paris sokakları sıradışı bir protestoya sahne oldu. Burka ve peçeli çarşafın kamusal alanda yasaklanmasına karşı çıkan biri Müslüman iki genç kız, farklı bir şekilde eylem yaptı.



Zira kızların kiyafetleri sadece peçe ve mini şorttu. İki genç kız, Paris sokaklarında rahat tavırlarıyla dolaşırken ilgi odağı oldular. Kimileri şaşkın bakarken çoğunluk fotograflarını çekti. İki genç, amaçlarının yasayı onaylayan siyasileri sorgulamak ve yasağı dramatize etmek olarak açıklıyor. Fransa Parlamentosu geçen ay burka ve peçeli çarşafı kamusal alanda yasaklayan tasarıyı kabul etmişti. Yasaya göre yasağa uymayan kadınlar 150 Euro, kadınları bu kıyafetleri giymeye zorlayanlarsa 1 yıl hapis ve 30 bin Euro para cezasına çarptırılacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ise ilkbaharı bulması bekleniyor.





