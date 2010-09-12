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Dünya

PEÇE YASAĞI SALI GÜNÜ SENATODA PARİS (A.A)

12 Eylül 2010 20:20

-PEÇE YASAĞI SALI GÜNÜ SENATODA  PARİS (A.A) - 12.09.2010 - Fransa'da yüzü de örten giysilerin kamuya açık yerlerde yasaklanmasını öngören yasa tasarısı, salı günü Senato genel kurulunda oylanacak. Tasarı, 13 Temmuzda Meclis Genel Kurulunda kabul edilmişti. Sosyalist milletvekilleri, tasarıyla ilgili bazı çekincelerini dile getirmek amacıyla, oylamaya katılmamıştı. Sosyalist Parti milletvekillerinin önemli bir bölümü, yasağın alanının daraltılması gerektiğini düşünüyor. Danıştay, hükümete yaptığı çağrıda yasağın kamuya açık her yeri kapsamaması uyarısında bulunmuştu.  Hukukçular, yasa tasarısının Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına aykırı olacağı endişesini taşıyor.   -TASARININ İÇERİĞİ- Senato Genel Kurulunda oylandıktan sonra yasalaşacak olan tasarı, kamuya açık yerlerde peçeli çarşaf giyenlere 150 avro, bu giysi için baskı yapanlara ise bir yıl hapis ile 30 bin avroya kadar para cezası öngörüyor. Daha önce bu para cezasının 15 bin avro olacağı duyurulmuştu. Eğer baskı yapılan kişi 18 yaşın altındaysa, istenebilecek ceza iki misline çıkabilecek. Sağlık nedenleri yüzünden maske takmak zorunda kalanlar, eskrim gibi sporları yaparken yine yüzüne maske takmak zorunda kalanlar ile karnaval, bayram ve maskeli balolarda yüzü de kapatan giysileri giyenler yasak dışında tutulacak. Tasarı, onaylandıktan sonra hemen yürürlüğe girmeyecek ve altı aylık ''kamuyu bilinçlendirme'' kampanyası düzenlenecek. Fransa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele dernekleri tasarıya karşı çıkıyor. Fransa'da yaklaşık 2 bin civarında kadının peçeli çarşaf giydiği tahmin ediliyor.

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